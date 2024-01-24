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Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı: 6 ölü, 15 yaralı

Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde meydana gelen patlama sonucu 6 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

24.01.2024 - 10:19,  Güncelleme: 10:23
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Moğolistan'ın başkenti Ulanbator'da bir alışveriş merkezinin yakınında 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı. Çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığını bildirdi.

GAZ YÜKLÜ TANKER PATLADI

Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Ulanbator'daki Dunjingarav pazarı yakınlarında yerel saatle 01.00'de 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tankerde patlama oldu. Patlama sonucu çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara yayıldı.

Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! 3 itfaiye eri hayatını kaybetti

6 KİŞİ ÖLDÜ, 15 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ve acil servis ekipleri, yangına müdahale etti. Olayda 3'ü itfaiyeci olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Başbakan Yardımcısı Amarsaikhan Sainbuyan, patlama nedeniyle çevrede bulunan 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı! 3 itfaiye eri hayatını kaybetti

20 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Sainbuyan, patlamanın ilk belirlemelere göre kamyonun başka bir araca çarpması sonucu meydana geldiğini ve çoğu park halinde bulunan toplam 20 aracın hasar gördüğünü bildirdi.

Moğolistan\'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı: 6 ölü, 15 yaralı
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Moğolistan, İtfaiye, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moğolistan'da 60 ton sıvılaştırılmış gaz yüklü tanker patladı: 6 ölü, 15 yaralı - Son Dakika
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