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Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı - Son Dakika

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı

Moldova'nın Avrupa Birliğine katılım süreci için Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'i Moldova'nın başkenti Kişinev'de ağırladı. Toplantı çıkışı Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı.

17.11.2023 15:10  - Güncelleme: 15:34

Moldova'nın Avrupa Birliğine katılım süreci için Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeğinin saldırısına uğradı. Parmağından yaralanan Bellen toplantıya eli sargılı katıldı.

TOPLANTIYA ELİ SARGILI KATILDI

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeğini sevmek isteyen Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, köpekten hiç beklemediği bir tepki aldı. Köpeğin ısırması sonucu elinden yaralanan Van der Bellen, Moldova Parlamento Başkanıyla yaptığı toplantıya eli sargılı katıldı.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı

"KÖPEĞİM KORKAK ÖZÜR DİLERİM"

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, köpeğinin insanlardan korktuğunu ve bu yüzden saldırgan olduğunu söyleyerek ısırılan Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'den özür diledi.

Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı


Avusturya, Moldova, 3. Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu'nun köpeği, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in parmağını ısırdı - Son Dakika
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