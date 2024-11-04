Moldova'da Batı Yanlısı Sandu'nin Zaferi

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(ANKARA) - Moldova'nın Batı yanlısı Cumhurbaşkanı Maia Sandu, pazar günü yapılan ve kıyasıya mücadeleye sahne olan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda yüzde 54,35 oranında oy alarak, Rusya yanlısı Sosyalist Parti'nin adayı Alexandr Stoianoglo'ya karşı zafer kazandı.

Moldova'nın Merkez Seçim Komisyonu, Rusya tarafından yapıldığı iddia edilen ancak Kremlin tarafından reddedilen seçime "müdahale" söylentileriyle gölgelenen seçim sürecinin sonunda, oyların yüzde 98'inin sayılmasıyla Sandu'nun yüzde 54,35 ile Stoianoglo'nun önünde olduğunu açıkladı.

Sandu, zafer konuşmasında "Moldova, zafer senin... Onurlu bir gelecek için yaptığımız seçimde kimse kaybetmedi. Sesinizi duydum - hem beni destekleyenlerin hem de Bay Stoianoglo'ya oy verenlerin. Hepinizin başkanı olacağıma söz veriyorum" dedi.

Ülkenin Moskova'nın yörüngesinden çıkma ve Avrupa Birliği'ne katılma çabalarını hızlandıran 52 yaşındaki eski Dünya Bankası danışmanı olan Sandu'nun zaferi, seçmenleri tarafından Batı yanlısı çizgisinin bir onayı olarak görülüyor.

Ancak pek çok analiste göre, Stoianoglo'nun ülkenin geniş bir kesimine hitap ediyor olması, Sandu'nun partisinin önümüzdeki yaz yapılacak ve hükümetin yapısını belirleyecek parlamento seçimlerinde zorlu bir mücadeleyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Stoianoglo, seçim kampanyasında, Avrupa Birliği (AB) entegrasyonunu desteklediğini ama aynı zamanda ulusal çıkarlar doğrultusunda Rusya ile ilişkileri geliştirmek istediğini söylemişti. Sandu ise onu Kremlin'in çıkarları için çalışan bir "Truva atı" olarak nitelendirmiş ve eleştirmişti.

Uzmanlar, 1991'de Sovyetlerin dağılmasından bu yana Rusya yanlısı ve Batı yanlısı çizgiler arasında gidip gelen Moldova'nın geleceğinin ne olacağına dair soru işaretlerine dikkat çekerken, özellikle Rusya'nın 2022'de komşusu Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir saldırı başlatmasından bu yana Moldova'nın izleyeceği çizginin daha önemli olduğu değerlendirmesini yapıyor.