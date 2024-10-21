Moldova'da Referandum Sonuçları Başa Bağ

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(ANKARA) - Moldova'nın anayasasını değiştirip değiştirmeyeceği ve AB'ye katılıp katılmayacağına ilişkin referandumda, "Hayır" ve "Evet" oyları başa baş gidiyor. Oyların yüzde 97'sinin sayıldığı seçimde 'evet' oyları yüzde 49.9, 'hayır' oyları ise yüzde 50.1 oy oranına ulaştı.

Moldova pazar günü yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra bugün anayasa değişikliği ile AB'ye katılıma ilişkin referandum oylaması gerçekleştiriyor. Şimdiye kadar oyların yüzde 97'sinin sayıldığı seçimde, "evet" oyları yüzde 49.9, "hayır" oyları ise yüzde 50.1 oy oranına ulaştı. Son zamanlarda yapılan birçok anket, 'evet' oylarının rahatlıkla kazanacağını gösterirken, Moldava medyasında yer alan haberlerde, başa baş giden sonuçlar, pek çok kişi için şaşırtıcı oldu.

Moldova Cumhurbaşkanı'ndan Rusya'nın "seçimlere müdahale ettiği" iddiası

Avrupa Birliği (AB) yanlısı Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu, daha önce bu başa baş giden sonucu Moldova siyasetine dış müdahalenin bir ürünü olarak kınamıştı. Bunun "demokrasiye eşi benzeri görülmemiş bir saldırı" olduğunu söyleyen Sandu, Rusya'nın insanlara belli bir şekilde oy kullanmaları için para ödediği yönündeki yaygın iddialara atıfta bulundu.

Sandu, "suç gruplarını yabancı güçlerle" birlikte çalışarak oyları etkilemek için para, yalan ve propaganda kullanmakla suçladı. Ayrıca hükümetinin elinde 300 bin oyun satın alındığına dair "açık kanıtlar" olduğunu söyleyen Sandu, bunu "eşi benzeri görülmemiş ölçekte bir sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

Kremlin ise, oy satın alma iddialarını kesin bir dille reddetti.

Moldovalıların, Rusya ile bağlarını koruma ve AB üyeliğini sürdürme ikilemi

Moldovalılar, anayasanın değiştirilmesine ilişkin referandumun yanı sıra dün ülkenin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de oy kullandı. Seçimler, AB üyeliğini sürdürmek ya da Rusya ile yakın bağlarını korumak arasında bir seçimle karşı karşıya olan ülke için önemli bir sınav olarak görülüyor.

Sandu, seçimin ilk turunu beklenenden çok daha düşük bir farkla kazanırken, kasım ayı başında rakiplerinin muhtemelen kendisine karşı birleşeceği zorlu bir ikinci turla karşı karşıya kalacak.

Moldova şu anda AB ile müzakerelerini sürdürüyor. Referandumun yasal bağlayıcılığı olmadığı için bu katılım görüşmeleri devam edecek.

3 Kasım'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu gerçekleştirilecek

Yüzde 41 oy alarak, oyların yarısından fazlasını alamadığı için Sandu ve Rusya yanlısı Sosyalist Parti tarafından desteklenen ikinci sıradaki Aleksandr Stoianoglo, cumhurbaşkanlığı seçimleri için 3 Kasım'daki ikinci turda yarışacak. Stoianoglo, dünkü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 27 oy alarak beklenenin oldukça üzerinde bir sonuç elde etti. Popülist Renato Usatii üçüncü olurken onu Gagavuzya eski valisi Irina Vlah takip etti.

Eğer diğer adaylar ikinci tur öncesinde desteklerini Stoianoglo'dan yana kullanırlarsa Sandu, yeniden seçilememe riskiyle karşı karşıya kalabilir. Ancak oylamanın süreci geri döndürülemez hale getirmesi bekleniyordu. Bunun yerine, şimdi biraz daha sarsılmış hissediliyor.