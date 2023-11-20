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Moskova Belediye Başkanı: İHA saldırısı Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi - Son Dakika

Moskova Belediye Başkanı: İHA saldırısı Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini açıkladı. Sobyanin, İHA'nın düştüğü yerde hasar ve can kaybı olmadığını belirtti.

Moskova Belediye Başkanı: İHA saldırısı Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi
20.11.2023 00:29

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, kente doğru uçan insansız hava aracının (İHA) saldırısının Rus hava savunma sistemlerince engellendiğini bildirdi.

İHA SALDIRISI ENGELLENDİ

Sobyanin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Elektrostal kentinde bulunan hava savunma sistemlerince Moskova'ya doğru uçan İHA saldırısı engellendi. İlk belirlemelere göre, İHA'nın düştüğü yerde hasar ve can kaybı yok. Acil servisler olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

DÜN GECE DE SALDIRI GİRİŞİMİ OLDU

Öte yandan Sobyanin, dün gece Moskova'ya doğru uçan bir İHA'nın, Rusya'nın Belgorod kentindeki hava savunma sistemlerince vurulduğunu bildirmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Moskova Belediye Başkanı: İHA saldırısı Rus hava savunma sistemleri tarafından engellendi - Son Dakika
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