Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.
Patlamanın bir skutere gizlice yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, üst düzey komutanın hayatını kaybettiği patlamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer saldırı tehditlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Son Dakika › Dünya › Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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