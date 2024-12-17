Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti

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Moskova'da bir apartmanın girişinde meydana gelen patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti. Patlamanın skutere gizlice yerleştirilen EYP ile gerçekleştiği kaydedilirken gizemli olayın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer saldırı tehditlerinin ardından yaşanması dikkat çekti.

17.12.2024 09:37  Güncelleme: 09:53
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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir apartman girişinde yaşanan patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısının öldüğü bildirildi.

APARTMANIN GİRİŞİNDE PATLAMA

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı belirtildi.

Moskova'da meydana gelen patlamada üst düzey komutan hayatını kaybetti
Rus komutan Igor Kirillov.

KOMUTAN VE YARDIMCISI HAYATINI KAYBETTİ

Patlamanın bir skutere gizlice yerleştirilen el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı bilgisine yer verilen açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı Kirillov ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Moskova'da meydana gelen patlamada üst düzey komutan hayatını kaybetti

ZAMANLAMA MANİDAR

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, üst düzey komutanın hayatını kaybettiği patlamanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer saldırı tehditlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Moskova\'daki patlamada Putin\'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Vladimir Putin, Güvenlik, Moskova, 3-sayfa, Dünya, Rusya, Eyp, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'daki patlamada Putin'in üst düzey komutanı hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser:
    iran neyse rusyada aynı ikiside hava gazı korkak 50 19 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Savaşmı istiyorsun Ferhat. Akıllı olmak lazım. Savaş kimseyi kazandirmaz 28 8 Yanıtla
  • Ahmet Kaya:
    Bir puding bir de başka biri kaldı son olarak. 11 12 Yanıtla
  • Zafer El:
    birgunde Putin'i patlatiklarını duyarız inş. 5 2 Yanıtla
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