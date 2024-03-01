Rusya'da kaldığı cezaevinde gizemli bir şekilde yaşamını Rusya lideri Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan Aleksey Navalni için başkent Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.
Navalni'nin cenazesi, törenin düzenlendiği kiliseye getirildi. Tören sırasında kalabalığın Rus yönetimi aleyhine sloganlar atması dikkat çekti.
Olası eylemlere karşı Moskova'da çok sayıda polis görevlendirildi. Kalabalık, kilise çevresinde cep telefonlarının da engellendiğini savundu.
Öte yandan Borisovskoye Mezarlığı'na defnedilmesi öncesinde Rusya'nın en büyük muhalif lideri Aleksey Navalni'nin cenazesi de görüntülendi.
47 yaşındaki Navalni, 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'ndaki bir cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kremlin, Rusya'nın Navalni'nin ölümünde herhangi bir dahli olduğunu reddetmiş ve Navalni'nin ölüm belgesinde de doğal nedenlerle öldüğü belirtilmişti.
Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ise, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Rusya lideri Vladimir Putin'e ateş püskürerek "Putin organize bir suç çetesinin lideri. Buna zehirleyiciler ve suikastçılar da dahil ama onlar sadece kukla. Asıl önemli olan Putin'e yakın olan insanlar - dostları, ortakları ve mafya parasının bekçileri" demişti.
Hükümete yönelik yolsuzluk karşıtı kampanyanın lideri olan Navalni, Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönmüştü ve 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu.
Son Dakika › Dünya › Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi - Son Dakika
İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında yaşamını yitiren Hüseyin Ali Hamdan ve eşi Manar Abadi için cenaze töreni düzenlendi. Törene aileleri, yakınları, beldedeki sakinler ve Hizbullah mensupları katıldı. Cenazeler, beldedeki mezarlıkta toprağa verildi. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise birçok kişi hayatını kaybetti.
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