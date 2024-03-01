Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi - Son Dakika
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Dünya

Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi

Rusya'da hapishanede hayatını kaybeden ülkenin önde gelen muhaliflerinden Aleksey Navalni için başkent Moskova'da geniş katılımlı bir cenaze töreni düzenlendi. Tören sırasında Putin yönetimi aleyhine slogan atan çok sayıda kişi polisler tarafından gözaltına alınırken, tören sırasında Rus muhalif lideri Navalyn'nin cenazesi de görüntülendi.

01.03.2024 15:36  Güncelleme: 15:39
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Rusya'da kaldığı cezaevinde gizemli bir şekilde yaşamını Rusya lideri Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan Aleksey Navalni için başkent Moskova'da cenaze töreni düzenlendi.

RUS YÖNETİMİ ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI

Navalni'nin cenazesi, törenin düzenlendiği kiliseye getirildi. Tören sırasında kalabalığın Rus yönetimi aleyhine sloganlar atması dikkat çekti.

Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi

CEP TELEFONLARI ENGELLENDİ

Olası eylemlere karşı Moskova'da çok sayıda polis görevlendirildi. Kalabalık, kilise çevresinde cep telefonlarının da engellendiğini savundu.

Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi

CENAZESİ GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan Borisovskoye Mezarlığı'na defnedilmesi öncesinde Rusya'nın en büyük muhalif lideri Aleksey Navalni'nin cenazesi de görüntülendi.

KREMLİN SUİKAST İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

47 yaşındaki Navalni, 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'ndaki bir cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kremlin, Rusya'nın Navalni'nin ölümünde herhangi bir dahli olduğunu reddetmiş ve Navalni'nin ölüm belgesinde de doğal nedenlerle öldüğü belirtilmişti.

Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi

"PUTİN ORGANİZE BİR SUÇ ÇETESİNİN LİDERİ"

Navalni'nin eşi Yulia Navalnaya ise, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Rusya lideri Vladimir Putin'e ateş püskürerek "Putin organize bir suç çetesinin lideri. Buna zehirleyiciler ve suikastçılar da dahil ama onlar sadece kukla. Asıl önemli olan Putin'e yakın olan insanlar - dostları, ortakları ve mafya parasının bekçileri" demişti.

ÜCRA BÖLGEDEKİ CEZAEVİNDE TUTULUYORDU

Hükümete yönelik yolsuzluk karşıtı kampanyanın lideri olan Navalni, Almanya'da zehirlenme şüphesiyle uzun süre hastanede yattıktan sonra Rusya'ya dönmüştü ve 2021'den bu yana ülkenin ücra bir bölgesinde hapishanede tutuluyordu.

Moskova\'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni\'nin cenazesi görüntülendi

Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova'da son yolculuğuna uğurlanan Rus muhalif Navalni'nin cenazesi görüntülendi - Son Dakika

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