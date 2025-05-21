Moskova\'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Rusya'nın başkenti Moskova, insansız hava araçları (İHA) ile gerçekleştirilen saldırılarla sarsıldı. Birden fazla havalimanının hedef alındığı saldırılar nedeniyle kentteki uçuş trafiği geçici olarak durduruldu. Olayın ardından bölgeden ilk görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

"GÖKYÜZÜ TAMAMEN KAPALI"

Saldırı anlarına ait olduğu öne sürülen görüntüler, başta Ukrayna yanlısı sosyal medya hesapları olmak üzere pek çok platformda paylaşıldı. Görüntülerle birlikte yapılan bir paylaşımda, "Moskova şu anda iyi dronların saldırısı altında... Rusya'nın başkenti üzerindeki gökyüzü tamamen kapalı" ifadelerine yer verildi.

RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna'ya ait 39 İHA'nın düşürüldüğü belirtilirken Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de şehre saldırıda bulunan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı.