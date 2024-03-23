Rusya'nın başkenti Moskova'da Crocus Belediye Binası'nda yer alan konser salonuna silahlı saldırganlar tarafından gerçekleştirilen saldırıda 100'den fazla insan hayatını kaybetti. Eylemi gerçekleştiren saldırganlardan biri, ilk sorgusunda Telegram üzerinden iletişime geçtiği kişilerden 5 bin 400 dolar para aldığını, silahları da yine tanımadığı kişilerin kendilerine temin ettiğini öne sürdü.
Güvenlik endişeleri nedeniyle bu hafta sonu Moskova'daki tüm halka açık etkinlikler ve toplantılar iptal edildi. Moskova'nın dört ana havalimanında yüksek alarma geçildi. Rusya Devlet Başkanı Putin'in önümüzdeki saatlerde açıklama yapması bekleniyor.
Olaya ilişkin ilk görüntüleri yayınlayan Rusya Soruşturma Komitesi, elde edilen delillerde genetik, balistik ve parmak izi incelemelerinin yürütüldüğünü ve tüm kamera görüntülerine de el konulduğunu açıkladı.
Son Dakika › Dünya › Moskova'yı kana bulayan saldırganın ilk sözleri: 5 bin 400 dolar para aldım - Son Dakika
Rusya Devlet Başkanı Putin, başkent Moskova'da gerçekleşen terör saldırısının ardından ilk kez konuştu. Yarın için ulusal yas ilan edildiğini belirten Putin, "Saldırıya dahil olan herkesi bulacağız" dedi.
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