MSB duyurdu: Irak\'ın kuzeyinde 11 PKK\'lı terörist etkisiz hale getirildi

Dünya

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristi hava harekatı ile etkisiz hale getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada terör örgütleri ile mücadelenin en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edeceğinin altı çizildi.

HAVA HAREKATI İLE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Zap'ta kilidi kapatan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede operasyonlara aralıksız devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Her nerede olursa olsunlar terör örgütleri ile mücadelemiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"