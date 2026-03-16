Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı 'Rusya' iddiası

İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaş 17'inci gününe girerken, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. İsrail basını, babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği öne sürülen 28 Şubat'taki ilk saldırılarda yaralandığı iddia edilen Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğünü yazdı.

BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

İsrail merkezli i24News'in haberine göre, Hamaney'e yakın üst düzey bir isim Kuveyt medyasına açıklamalarda bulundu. Kaynak, Mücteba Hamaney'in geçen perşembe günü Rus askeri uçağıyla Moskova'ya götürüldüğünü ve burada başarılı bir ameliyat geçirdiğini iddia etti.

İLK SALDIRIDA BACAKLARINDAN YARALANDI

Haberde, İran'ın yeni dini liderinin, babası Ali Hamaney'in ölümüne yol açtığı öne sürülen ilk saldırılarda bacaklarından yaralandığı ileri sürüldü. Moskova'ya götürülme kararının ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

AÇIKLAMAYI ALİ LARİCANİ'NİN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonunda yayımlanan ilk açıklamasının da kendisi tarafından değil, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından kaleme alındığı iddia edildi.

İRAN YARALANDIĞI İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu ifade etmişti.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi. Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.