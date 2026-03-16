Mücteba Hamaney hakkında çarpıcı "Rusya" iddiası

16.03.2026 08:25
İsrail basını, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in geçen hafta Rus askeri uçağıyla Moskova'ya götürüldüğünü ve burada ameliyat edildiğini öne sürdü.

İran ile ABD ve İsrail arasında yaşanan savaş 17'inci gününe girerken, İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin iddialar gündemdeki yerini koruyor. İsrail basını, babası Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği öne sürülen 28 Şubat'taki ilk saldırılarda yaralandığı iddia edilen Mücteba Hamaney'in tedavi için Rusya'ya götürüldüğünü yazdı.

BAŞARILI BİR AMELİYAT GEÇİRDİ

İsrail merkezli i24News'in haberine göre, Hamaney'e yakın üst düzey bir isim Kuveyt medyasına açıklamalarda bulundu. Kaynak, Mücteba Hamaney'in geçen perşembe günü Rus askeri uçağıyla Moskova'ya götürüldüğünü ve burada başarılı bir ameliyat geçirdiğini iddia etti.

İLK SALDIRIDA BACAKLARINDAN YARALANDI

Haberde, İran'ın yeni dini liderinin, babası Ali Hamaney'in ölümüne yol açtığı öne sürülen ilk saldırılarda bacaklarından yaralandığı ileri sürüldü. Moskova'ya götürülme kararının ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından alındığı belirtildi.

AÇIKLAMAYI ALİ LARİCANİ'NİN YAPTIĞI İDDİA EDİLDİ

Öte yandan Mücteba Hamaney'in savaşın 13'üncü gününde devlet televizyonunda yayımlanan ilk açıklamasının da kendisi tarafından değil, İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani tarafından kaleme alındığı iddia edildi.

İRAN YARALANDIĞI İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in "yaralı ama iyi" olduğunu ifade etmişti.

TRUMP DA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Öte yandan İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hayatta mı, değil mi, bilmiyorum. Şu ana kadar kimse onu gösteremedi. Duyduğuma göre hayatta değilmiş. Eğer yaşıyorsa da ülkesi için çok akıllıca bir hamle yapmalı ve teslim olmalı." dedi.

Benfica son nefeste kazandı Benfica son nefeste kazandı
ABD’yi tedirgin eden protesto Meclis önünde böyle toplandılar ABD'yi tedirgin eden protesto! Meclis önünde böyle toplandılar
Ayşegül Eraslan’ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı Ölümünden 1 saat önce yaşanmış Ayşegül Eraslan'ın evine giren son kişi Yeraltı oyuncusu çıktı! Ölümünden 1 saat önce yaşanmış
Bircan Bali ve Esra Balamir’in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil Bircan Bali ve Esra Balamir'in Zuhal Topal hakkındaki ifadeleri tepki çekti: Çok iri ve hiç seksi değil
Ne olacak bu takımın hali Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar Ne olacak bu takımın hali? Şampiyonluk yolunda ağır yara aldılar
Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay Belki de takımını şampiyon yaptı Attığı gol ayrı yaşı ayrı olay! Belki de takımını şampiyon yaptı

08:28
Fenerbahçe’de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
Fenerbahçe'de Kerem ve Tedesco arasındaki bağlar koptu
07:55
Vuran vurana Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibine bir şok daha
Vuran vurana! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibine bir şok daha
07:37
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya’dan ret yanıtı geldi
Trump müttefiklerinden yardım istedi, Japonya ve Avustralya'dan ret yanıtı geldi
06:54
Veliaht Prens’ten Trump’a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin
06:37
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi
05:43
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
