Mücteba Hamaney kimdir?

8 Eylül 1969'da doğan Mücteba Hamaney, İranlı siyasetçi ve Şii din adamıdır. İran'ın 28 Şubat'ta başlayan ABD- İsrail operasyonunda öldürülen dini lideri Ali Hamaney'in ikinci oğlu olan Mücteba Hamaney, uzun yıllardır İran yönetimi içinde etkili isimlerden biri olarak gösteriliyor.

İRAN YÖNETİMİNDE ETKİLİ BİR İSİM

Mücteba Hamaney'in 1997 yılından bu yana İran Yüksek Lideri Ofisi'nde siyasi ve güvenlik işlerinden sorumlu genelkurmay başkan yardımcılığı görevini yürüttüğü biliniyor. İran'daki siyasi çevrelerde, perde arkasında önemli bir güç sahibi olduğu sık sık dile getiriliyor.

İRAN IRAK SAVAŞINDA GÖREV ALDI

Hamaney, 1987-1988 yılları arasında İran-Irak Savaşı sırasında cephede görev yaptı. Daha sonraki yıllarda ise İran'daki güvenlik ve siyasi yapılar içinde etkisini artırdı.

BASİÇ ÜZERİNDE ETKİLİ

2009 yılında İran'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından ortaya çıkan protestolar sırasında, paramiliter Basij güçleri üzerinde etkili olduğu ve protestoların bastırılmasında rol oynadığı yönünde çeşitli iddialar gündeme geldi.

ABD YAPTIRIMLİSTESİNE ALINDI

ABD Hazine Bakanlığı, 4 Kasım 2019'da Mücteba Hamaney'i yaptırım listesine aldı. Washington yönetimi, bu kararın Ayetullah Ali Hamaney'in çevresindeki etkili isimleri hedef alan politikaların bir parçası olduğunu açıklarken, Mücteba Hamaney'in İran içinde ve dışında baskı faaliyetlerinde rol oynadığı iddia edildi.

Mücteba Hamaney, Kum İlahiyat Okulu'nda teoloji dersleri veriyordu.

ABD ve İsrail'in İran'daki hedeflere yönelik saldırılarında babası Ali Hamaney'in 28 Şubat'ta öldürülmesi üzerine adı dini liderlik için gündeme gelmişti.

İran Uzmanlar Meclisi Üyesi Ayetullah Eşkevari, Mücteba Hamaney'in yeni lider olarak belirlendiğini açıkladı.