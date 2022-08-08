Yunan güçleri, darbettiği kaçak göçmenlerin ellerini kelepçeleyip ölüme terk etti - Son Dakika
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Yunan güçleri, darbettiği kaçak göçmenlerin ellerini kelepçeleyip ölüme terk etti

08.08.2022 20:30

Yunanistan unsurlarınca Türk Kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmen, Bodrum'da Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenlerin Yunan unsurları tarafından darbedildiği ardından da ellerini kelepçeleyerek botta kendi kaderlerine bıraktığı ortaya çıktı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı 4 Ağustos saat 05.11'de Bodrum Karaada açıklarında can salı içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. İhbar üzerine bölgeye ulaşan ekipler Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 3 kaçak göçmeni kurtardı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA KELEPÇELEMİŞLER

Yunan unsurları tarafından göçmenlerin copla darbedildikten sonra elleri kelepçeli lastik bota bildirildiği belirtildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Kurtarılan göçmenler, vücutlarında darp ve cebir izlerine rastlanması ile hareket kısıtlarının olması nedeniyle derhal sağlık kontrolleri yapıldı. Hastaneye sevk edilmelerinin ardından olaya ilişkin ifadelerinde, Bodrum'dan yüzerek Yunanistan'a geçtiklerini, Yunan polisinin kendilerini yakaladığını, değerli eşyalarını aldığını, coplarla ve yumruklarla darp ettiğini söyledi. Ayrıca, ellerinin kelepçelenip Yunan Sahil Güvenlik botuna bindirildiklerini, Türk karasularına yaklaştıkları bir yerde can salına bindirildiklerini ve kelepçelerinin açıldığını da beyan etmişlerdir" denildi.

SAĞLIK KONTROLLERİ YAPILDI

Öte yandan, kurtarılan 3 kaçak göçmenin sevk edildikleri hastanelerde yapılan sağlık kontrollerinde, vücutlarının değişik yerlerinde darp ve zorlama izlerinin olduğu, 1 göçmenin kolunda zedelenme tespit edildiği, 1 göçmenin boynunda kırık şüphesi nedeniyle tetkiklerinin yapıldığı ancak kırık olmadığının tespit edildiği belirtildi.

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Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler Yunan polisinden göçmenlere işkence: Önce dövdüler, sonra ölüme terk ettiler Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 3 düzensiz göçmen kurtarıldı
Kaynak: DHA

Yunanistan, Bodrum, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunan güçleri, darbettiği kaçak göçmenlerin ellerini kelepçeleyip ölüme terk etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yunan güçleri, darbettiği kaçak göçmenlerin ellerini kelepçeleyip ölüme terk etti - Son Dakika
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