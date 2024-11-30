Muhalifler, ele geçirdikleri Halep\'te Hafız Esad\'ın heykellerini yıkmaya başladı

Dünya

Görüntüyü izleyenler mest oluyor: Cennetlik adam işte

Suriye'de üç gündür Suriye ordusuyla çatışarak batıdan Halep kent merkezine doğru ilerleyen muhalif silahlı gruplar, dün öğle saatlerinde kentin dış mahalleleri Hamdaniyye, Yeni Halep ve Zehra eksenlerinde Suriye ordusunun savunma hatlarını kırarak buralardan Halep kent merkezine girdi.

Makam odasında bir HTŞ militanı

108 YERLEŞİM YERİ ELE GEÇİRİLDİ

Silahlı gruplar, kentin merkezi konumundaki Sadallah El-Cabiri Meydanı'na ulaştı. Gruplar ayrıca İdlib'in güneydoğusundaki M4 ile M5 kara yollarının kesiştiği Serakib ilçesini, kuzey ve güney kollarından kuşattıktan sonra ele geçirdi. Silahlı gruplar, 3 gündür devam eden çatışmalarda, Halep kırsalında 86, İdlib'de ise 22 olmak üzere toplam 108 yerleşim yeri ve noktayı ele geçirdi.

BABA ESAD'IN HEYKELLERİ YIKILIYOR

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın Halep'te bulunan heykelleri yıkılmaya başlandı. Halep'te valilik binasının kontrolünü ele geçiren muhalifler, Hafız Esad'ın heykelini yıktı. Daha sonra ise Halep'te kontrol altına alınan noktalardan biri olan Basil Kavşağı'ndaki Hafız Esad heykeli indirilmeye çalışıldı.

İşte o anlardan kareler;