Musk'ın Grok'u ABD Ordusunda

(ANKARA) - ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) bir mahkemeye sunduğu yeminli beyan, Elon Musk'ın yapay zeka sohbet botu Grok'un ABD ordusunun İran'a yönelik operasyonlarında kullanılan askeri sistemlere entegre edildiğini ileri sürdü.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis kentinde bulunan ve Musk'ın yapay zeka şirketi xAI tarafından işletilen Colossus veri merkezleri hakkında çevre örgütleri tarafından açılan davaya ABD Savunma Bakanlığı dahil oldu.

Davacılar, tesislerde gerekli izinler alınmadan doğal gaz türbinleri çalıştırıldığını ve çevre mevzuatının ihlal edildiğini savundu. Trump yönetimi ise davaya müdahil olarak söz konusu veri merkezlerinin yalnızca ticari tesisler olmadığını, ABD'nin ulusal güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu ileri sürdü.

Pentagon'un Dijital ve Yapay Zeka Direktörü Cameron Stanley tarafından mahkemeye sunulan yeminli beyanda, Grok'un ABD ordusunun kullandığı bazı askeri sistemlerde görev aldığı belirtildi. Stanley, Grok'un veri analiz şirketi Palantir tarafından geliştirilen Maven Smart Systems (MSS) adlı platformun bir parçası olduğunu söyledi. Pentagon tarafından kullanılan bu sistemin hedef belirleme, istihbarat analizi, operasyon planlama ve lojistik faaliyetlerinde kullanıldığı ifade edildi.

96 SAAT İÇİNDE 2 BİN FARKLI HEDEFE MÜHİMMAT YÖNLENDİRİLDİ

ABD medyasında yankı bulan mahkeme belgesine göre MSS sistemi, ABD'nin İsrail ile İran'a karşı başlattığı "Destansı Öfke Operasyonu" sırasında ABD kuvvetlerinin 96 saat içinde 2 bin farklı hedefe 2 binden fazla mühimmat yönlendirmesine yardımcı oldu.

Stanley ayrıca xAI'nin, ABD ordusunun gizli ve çok gizli ağlarında kritik görevleri sürdürebilen az sayıdaki teknoloji sağlayıcısından biri olduğunu belirterek, Colossus veri merkezlerinin kapatılması veya enerji kaynağından mahrum bırakılması halinde Pentagon'un operasyonel kabiliyetlerinin zarar görebileceğini söyledi.

Pentagon'un açıklamaları, yapay zeka teknolojilerinin savaş alanındaki rolüne ilişkin tartışmaları da yeniden gündeme getirdi. Grok'u geliştiren xAI, bu yıl Elon Musk'ın diğer şirketleriyle daha yakın bir entegrasyon sürecine girerken, şirketin veri merkezleri birçok yapay zeka firmasına yüksek işlem gücü sağlıyor.

Çevre örgütleri ise Trump yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesini kullanarak çevre yasalarının uygulanmasını engellemeye çalıştığını savunuyor.