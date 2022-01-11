Avustralya'nın Melbourne kentinde yaşayan Maddy Smart isimli kadının yaptıkları, resmen akıllara durgunluk verdi. Kısa bir süre sonra dünyaevine girecek olan Maddy, düğününün koronavirüs nedeniyle iptal olmaması için inanılmaz bir yönteme başvurdu.
Maddy, düğününe yaklaşık 1 hafta kala Victoria kentindeki bir gece kulübüne giderek, kulüpteki erkeklere sarıldı. Hatta içeceklerinden birer yudum alarak, koronavirüs kapmaya çalıştı. Maddy'in bu çabası, etraftaki kişiler tarafından kaydedildi.
Maddy'in bu hareketinin altında yatan neden ise daha da şaşırttı. Daha önce koronavirüse yakalanmadığı belirtilen Maddy'in, düğününden kısa bir süre önce hastalığı atlatarak bağışıklık kazanmaya çalıştığı ifade edildi. Söz konusu video, kısa süre içerisinde binlerce görüntülenme aldı.
Son Dakika › Dünya › Müstakbel gelinden akılalmaz hareket! Düğün iptal olmasın diye koronavirüs kapmak için erkeklere sarıldı - Son Dakika Dünya