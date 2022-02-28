Müzakereleri yürütecek Ukrayna Heyeti, Belarus sınırına ulaştı - Son Dakika

Ukrayna Heyeti'nin, Ukrayna- Rusya arasında yapılacak müzakerelerin gerçekleşeceği Belarus sınırına geldiği açıklandı.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı heyette; Halkın Hizmetkarı Partisi Grup Başkanı, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanının Danışmanı Podolyak, Ukrayna'nın Üçlü Temas Grubu heyeti Başkanı Birinci Yardımcısı Andrii Kostin, Ukrayna Milletvekili Rustem Umerov ve Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Mykola Tochytskyi'nin yer aldığını ifade etti.
Kaynak: DHA
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