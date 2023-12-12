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Myanmar, 2023'te dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu - Son Dakika
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Myanmar, 2023'te dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporuna göre Myanmar, Taliban hükümetinin ticarete uyguladığı baskının ardından Afganistan'ı geride bırakarak 2023 yılında dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. UNODC raporunda, Myanmar'ın 2023'de afyon üretimi için kullanılacak arazi alanını yüzde 18 arttırdığı belirtildi.

Myanmar, 2023\'te dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu
12.12.2023 - 12:54,  Güncelleme: 13:08
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Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) raporuna göre Myanmar, Taliban hükümetinin ticarete uyguladığı baskının ardından Afganistan'ı geride bırakarak 2023 yılında dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu.

UNODC, 'Güneydoğu Asya Afyon Araştırması 2023' adlı raporunda, bölge ülkelerinin uyuşturucu üretimine dair verileri paylaştı. Rapora göre Myanmar, Taliban hükümetinin ticarete uyguladığı baskının ardından Afganistan'ı geride bırakarak 2023 yılında dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu. UNODC raporunda, Myanmar'ın 2023'de afyon üretimi için kullanılacak arazi alanını yüzde 18 arttırdığı belirtildi.

AFGANİSTAN'DAKİ YASAKLAR ÜRETİMİ YÜZDE 95 DÜŞÜRDÜ

UNODC, raporunda Taliban hükümetinin uyuşturucu maddelere getirdiği yasaklar sebebiyle bölgede afyon üretiminin yüzde 95 düştüğünün altını çizdi. Afyon üretiminde Afganistan'ın yerini aldığı belirtilen Myanmar ile ilgili olarak, raporda şu ifadelere yer verildi:

"2023 yılında, ortaya çıkan potansiyel afyon üretimi tahmini Myanmar'da 1080 metrik ton ile 2001'den bu yana (1100) en yüksek seviyeye ulaştı. 2022 tahmini ile karşılaştırıldığında yüzde 36'lık önemli bir artışı temsil etmektedir. 2023 yılında Myanmar'da değeri 104 ila 197 milyon ABD doları arasında değişen 5.8 ton eroin tüketildiği tahmin edilmektedir. 58 ila 154 ton arasında eroin ihraç edilmiş ve değeri 835 dolar arasında değişkenlik göstermiştir."

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Myanmar, 2023'te dünyanın en büyük afyon üreticisi oldu - Son Dakika
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