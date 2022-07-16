Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu - Son Dakika
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BBC

Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu

16.07.2022 13:17

Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero, Meksika'nın batısındaki Sinaloa eyaletinde saklandığı çalılıklarda yakalandı. ABD'nin en çok arananlar listesinde yer alan Quintero, Amerikalı bir uyuşturucuyla mücadele ajanının 1985'te kaçırılması, işkenceden geçirilmesi ve öldürülmesiyle suçlanıyor. ABD, Meksikalı uyuşturucu baronunun başına 20 milyon dolar ödül koymuştu.

Meksika Donanması, 69 yaşında olduğuna inanılan Quintero'nun saklandığı çalılıklarda, Max adlı özel eğitimli bir köpek tarafından bulunduğunu açıkladı. ABD ise Quintero'nun derhal sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

"MEKSİKA MAKAMLARINA MİNNETTARIZ"

Amerikan Adalet Bakanı Merrick Garlan da "Amerikan güvenlik güçlerini kaçıran, işkenceden geçiren ve katleden kimsenin saklanacak bir yeri yok. Rafael Caro Quintero'nun yakalanması nedeniyle Meksika makamlarına minnettarız" dedi.

Narcos: Mexico dizisine ilham olan Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero yakalandı

DÜNYACA ÜNLÜ DİZİYE KONU OLDU

Quintero, Guadalajara kartelinin üç kurucusundan biriydi. Quintero, Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele kurumu (DEA) ajanı Enrique Camarena'nın öldürülmesi nedeniyle 28 yıl hapis yattı. ABD-Meksika ilişkilerinde gerilime yol açan cinayet, daha sonra Netflix'in Narcos: Mexico dizisinde anlatılmıştı.

Narcos: Mexico dizisine ilham olan Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero yakalandı

KAÇIP SAKLANMIŞTI

2013'te Meksika'daki bir mahkeme, Quintero'nun 40 yıllık cezasını kısa kesmiş ve hapisten çıkmıştı. Quintero'nun federal değil, eyalet mahkemesinde yargılanması gerektiğine karar verilmişti. Karar daha sonra Yüksek Mahkeme'de bozulsa da, Quintero kaçıp saklanmaya başladı.

Narcos: Mexico dizisine ilham olan Meksikalı uyuşturucu baronu Rafael Caro Quintero yakalandı

ABD, BAŞINA 20 MİLYON DOLARLIK ÖDÜL KOYMUŞTU

ABD'li yetkililer, Quintero'nın uyuşturucu kaçakçılığına hemen geri döndüğünü belirtip, başına 20 milyon dolarlık ödül koymuştu. Quintero, artık uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında büyük bir isim olarak kabul edilmese de, tutuklanması sembolik açıdan önemli.

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Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu - Son Dakika

BBC
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SON DAKİKA: Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu - Son Dakika
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