Narcos'a bile konu olmuştu! Meksikalı uyuşturucu baronu bir köpek tarafından bulundu

Meksika Donanması, 69 yaşında olduğuna inanılan Quintero'nun saklandığı çalılıklarda, Max adlı özel eğitimli bir köpek tarafından bulunduğunu açıkladı. ABD ise Quintero'nun derhal sınır dışı edilmesi için çalışacaklarını belirtti.
Amerikan Adalet Bakanı Merrick Garlan da "Amerikan güvenlik güçlerini kaçıran, işkenceden geçiren ve katleden kimsenin saklanacak bir yeri yok. Rafael Caro Quintero'nun yakalanması nedeniyle Meksika makamlarına minnettarız" dedi.
Quintero, Guadalajara kartelinin üç kurucusundan biriydi. Quintero, Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele kurumu (DEA) ajanı Enrique Camarena'nın öldürülmesi nedeniyle 28 yıl hapis yattı. ABD-Meksika ilişkilerinde gerilime yol açan cinayet, daha sonra Netflix'in Narcos: Mexico dizisinde anlatılmıştı.
2013'te Meksika'daki bir mahkeme, Quintero'nun 40 yıllık cezasını kısa kesmiş ve hapisten çıkmıştı. Quintero'nun federal değil, eyalet mahkemesinde yargılanması gerektiğine karar verilmişti. Karar daha sonra Yüksek Mahkeme'de bozulsa da, Quintero kaçıp saklanmaya başladı.
ABD'li yetkililer, Quintero'nın uyuşturucu kaçakçılığına hemen geri döndüğünü belirtip, başına 20 milyon dolarlık ödül koymuştu. Quintero, artık uluslararası uyuşturucu kaçakçılığında büyük bir isim olarak kabul edilmese de, tutuklanması sembolik açıdan önemli.
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