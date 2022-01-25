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NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı - Son Dakika

NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı

25.01.2022 11:42
NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Almanya, İngiltere ve İtalya Başbakanları, Ukrayna-Rusya...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ve Almanya, İngiltere ve İtalya Başbakanları, Ukrayna- Rusya gerilimine ilişkin video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

NATO Genel Sekreteri Soltenberg, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik daha fazla saldırganlığının ağır bedelleri olacağı konusunda hemfikiriz" dedi. AB Komisyonu resmi internet sitesinden konferansa ilişkin yapılan açıklamada, "Başkan Ursula von der Leyen, AB'nin Ukrayna'ya verdiği güçlü desteği yeniden teyit etti. Buna, acil bir mali yardım paketi şeklinde 1,2 milyar euroluk yeni bir destek paketi ve 120 milyon euroluk ek hibe duyurusu da dahil edildi" denildi. AB Konseyi Başkanı Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kararlı ve birlik içinde kalacağız" mesajını verdi.

DOĞU KANADINDA GÜVENLİK GÜÇLENDİRİLİYORABD Başkanı Biden, liderlerle yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Rusya'nın Ukrayna sınırlarına askeri yığılmasına ilişkin Avrupalı liderlerle konuştum. Rusya'ya ciddi ekonomik maliyetler getirme ve doğu kanadında güvenliği güçlendirme hazırlıkları gibi, Rusya'nın daha fazla saldırganlığını caydırmak için ortak çabalarımızı tartıştık" dedi.ZELENSKİY, MİCHEL İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜÖte yandan Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin AB Konseyi Başkanı Michel ile telefonda görüştüğü belirtildi. Görüşmeye ilişkin verilen detaylarda, "Görüşmenin odak noktası, ülkemizdeki güvenlik durumunu azaltmak için uluslararası siyasi ve diplomatik çabaların koordinasyonuydu. Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın devletimizin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü korumada tüm AB üye devletlerinin birliğini sürdürmesinin önemli olduğunu kaydetti. Ukrayna provokasyonlara boyun eğmeyecek, ancak ortaklarıyla birlikte sakin ve sabırlı olacaktır" denildi.RUSYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN, İNGİLİTERE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA YALANLAMA

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde Rus hükümetinin Ukrayna'da Rus yanlısı Yevhen Murayev'i göreve getirmek istediğini iddia etmişti. Söz konusu iddialar Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Dışişleri Bakanlığı, dezenformasyon 'yaymakla' suçlanarak, "İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nı kışkırtıcı faaliyetleri durdurmaya ve Tatar-Moğol tarihini incelemeye odaklanmaya çağırıyoruz" denildi.


NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı
NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: NATO, AB ve ABD liderlerinden Ukrayna konferansı - Son Dakika
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