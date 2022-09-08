NATO'dan Arnavutluk'a yönelik siber saldırılara ilişkin açıklama

NATO Genel Merkezi'nden bugün yapılan açıklamada, Arnavutluk'un ulusal bilgi altyapısına yapılan siber saldırıların İran hükümeti kaynaklı olduğu kabul edilerek kınandı.

Açıklamada "Bir Müttefikin güvenliğini istikrarsızlaştırmak ve zarar vermek ve vatandaşların günlük yaşamlarını kesintiye uğratmak için tasarlanmış bu tür kötü niyetli siber faaliyetleri şiddetle kınıyoruz" denildi. Saldırıların kaynağıyla ilgili ise "Müttefikler, Arnavutluk ve diğer Müttefiklerin siber saldırının sorumluluğunu İran Hükümetine atfeden açıklamalarını kabul ediyor" ifadeleri kullanıldı.