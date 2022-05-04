NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak! - Son Dakika
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NATO'nun drone'u Türkiye'yi es geçti: Sebebi Türkiye'yi diplomatik olarak zor durumda bırakmamak!

04.05.2022 10:45

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 70 gündür devam ederken NATO'ya ait bir RQ-4 Global Hawk model insansız hava aracının izlediği yol gündem oldu. Radar takip platformlarından çekilen görüntü uluslararası kamuoyunda tartışma yarattı. Drone'nun yolunu uzatmasının sebebinin, Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki pozisyonunu etkilememek olduğu öne sürüldü.

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte devam eden savaşta dikkat çekici bir gelişme yaşandı.

TWITTER'DA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Savaşın başladığı günden beri Moskova ve Kiev arasında arabuluculuk çabalarını sürdüren ve NATO üyesi olmasına rağmen Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımlara katılmayan Türkiye'nin bu duruşu uluslararası kamuoyunda sık sık gündeme gelirken, Twitter'da paylaşılan bir görüntü dikkat çekti.

TÜRKİYE HAVA SAHASINA GİRMEMEK İÇİN ROTASINI UZATTI

Uçakların rotalarını izleyen FlightRadar24 isimli bir platformda NATO'ya ait RQ-4 Global Hawk tipi bir insansız hava aracının (İHA/Drone) rotasını Türkiye hava sahasına girmemek için uzattığı görülüyor.

NATO'ya ait drone'un Türkiye hava sahasına girmemek için izlediği rota sosyal medyada gündem oldu
Twitter paylaşımında "NATO RQ-4 Global Hawk model drone, Türkiye hava sahasına girmeden 52 bin feet yükseklikten Karadeniz'e ilerledi" ifadesine yer verildi.

"NATO'NUN DRONE'U GARİP BİR ROTA İZLİYOR"

Yüksek irtifada uçabilen ve uzaktan kontrol edilebilen gözlem aracının rotası Twitter üzerinden paylaşılırken, "NATO'nun drone'u FlightRadar242 verilerine göre Türkiye hava sahasına girmemek için garip bir rota izliyor" yorumu yapıldı.

TÜRKİYE'Yİ DİPLOMATİK ANLAMDA ZORA SOKMAK İSTEMEDİLER

Drone'un Türkiye'yi zor bir diplomatik durumda bırakmamak için Türkiye hava sahası üzerinden Karadeniz'e gitmediği belirtildi.

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Türkiye, Ukrayna, Rusya, Drone, Dünya, Son Dakika

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