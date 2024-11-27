NATO, Ukrayna\'ya Desteklerini Yeniledi

Dünya

NATO büyükelçileri, Ukrayna'ya desteklerini yineledi.

NATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, NATO-Ukrayna Konseyi, Rusya'nın nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış bir balistik füzeyi fırlatmasının ardından Brüksel'de büyükelçi seviyesinde toplandı. Konsey'e video konferans aracılığıyla bağlanan Ukraynalı üst düzey askeri yetkililer, ülkedeki güvenlik durumu hakkında NATO büyükelçilerine bilgi verdi.

Açıklamada, müttefiklerin Ukrayna'ya desteğinin bir kez daha yinelendiği kaydedilerek, Ukrayna'nın Dnipro kentini hedef alan saldırının, 'Ukrayna'daki sivil nüfusu terörize etmeyi ve Rusya'nın yasa dışı ve sebepsiz saldırganlığına karşı kendini savunan Ukrayna'yı destekleyenlere gözdağı vermeyi amaçlayan bir başka girişim olarak görüldüğü' aktarıldı.