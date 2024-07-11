NATO, Yapay Zeka Stratejisinde Dezenformasyon ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddeti Endişe Verici Konular Olarak Tanımladı

Dünya

(WASHINGTON) - NATO'nun revize edilmiş yapay zeka stratejisinde dezenformasyon ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet "endişe verici konular" olarak tanımlandı. Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde de "Çin'in dezenformasyon da dahil kötü niyetli siber faaliyetlerinin devam ettiği" vurgusu yer aldı.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nden yapay zeka teknolojilerine ilişkin ortak strateji belgesi çıktı. NATO, Rusya ve Çin'e sert mesajların, Ukrayna'ya 40 milyar avro desteğin yer aldığı sonuç bildirgesinin yanı sıra; yapay zeka teknolojilerinin NATO içinde güvenli ve sorumlu bir şekilde kullanımını hızlandırmayı amaçlayan gözden geçirilmiş yapay zeka stratejisini de açıkladı.

NATO'nun 2021 yılında yayımladığı strateji üzerine inşa edilen yeni belge, üretken yapay zeka ve yapay zeka destekli bilgi araçları gibi yapay zeka teknolojilerindeki son gelişmeleri dikkate alıyor. Strateji, NATO'nun yapay zekanın sorumlu kullanım ilkelerinin uygulanmasının ilerletilmesi, ittifak genelinde yapay zeka sistemleri arasında birlikte çalışabilme becerisinin artırılması ve NATO İnovasyon Fonu ve benzer düşünen ortaklarla daha yakın iş birliği yoluyla NATO'nun yapay zeka ekosisteminin genişletilmesinin öncelikli olduğunu belirtti.

Strateji, ayrıca ilk kez yapay zeka destekli dezenformasyon, bilgi operasyonları ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti "İttifak, toplumlar ve demokrasiler için endişe verici konular" olarak tanımladı. Açıklamada, NATO'nun yeni strateji kapsamında stratejik öngörü ve analizin artırılması da dahil olmak üzere, yapay zekanın düşmanca kullanımına karşı koruma sağlamak için çalışacağı vurgulandı.

Sonuç Bildirgesi'nde Çin ve siber saldırı vurgusu

Öte yandan, Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Çin'in "dezenformasyon da dahil olmak üzere kötü niyetli siber ve hibrit faaliyetlerin devam ettiği" vurgusu yer aldı. NATO, Çin'in Avro-Atlantik güvenliği için sistematik zorluklar yarattığını belirterek Çin'i "siber uzayda sorumlu davranmaya" çağırdı.