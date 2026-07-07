NATO Zirvesi Protestosuna Polis Müdahalesi

Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni protesto etmek isteyen gruba polis müdahale etti. Müdahale sırasında çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri polis tarafından abluka altına alındı.

"NATO'ya Hayır Koordinasyonu"nun çağrısıyla Kurtuluş Parkı'nda yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.

Eylem sırasında Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Sözcüsü Sera Kadıgil, DEM Parti İstanbul Milletvekili Keziban Konukçu ile Emek Partisi (EMEP) milletvekilleri İskender Bayhan ve Sevda Karaca'nın da aralarında bulunduğu isimler polis kalkanlarıyla çevrilerek alandan çıkarılmadı.

Polis, protestoyu takip eden gazetecilerin görüntü almasını da engellemeye çalıştı, basın mensupları bölgeden uzaklaştırıldı.

Müdahalenin ardından 22 öğrencinin yanı sıra avukatlar Döndü Kurşunoğlu ve Ece Ünsal gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Halkevleri Genel Başkanı Sevinç Hocaoğulları ile Halkevleri Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Nebiye Merttürk'ün de bulunduğu bildirildi.

TİP Ankara İl Başkanı Fırat Çoban'ın da aralarında yer aldığı çok sayıda TİP üyesinin gözaltına alındığı açıklandı.

TİP Genel Merkezi, sosyal medya hesaplarında yaptığı açıklamada gözaltılara tepki gösterdi.

Koordinasyon adına yaptığı açıklamada EMEP Milletvekili Sevda Karaca, "NATO'ya ve emperyalizme karşı çıkmak suç değildir" dedi ve birçok ilde tutuklanan "yüzlerce sosyalist, devrimci, ilerici ve demokrat yol arkadaşımız derhal serbest bırakılmalıdır" diye ekledi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şubesi, gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada, "Avukat arkadaşlarımız Döndü Kurşunoğlu, Sevinç Hocaoğulları, Ece Ünsal gözaltında. Valiliğin 13 günlük yasak kararı bir 'kalkan' gibi kullanılarak, temel anayasal haklar yok sayılıyor" denildi.