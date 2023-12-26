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Navalni Kuzey Kutbu'na yakın hapishanede - Son Dakika
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Navalni Kuzey Kutbu'na yakın hapishanede

Rusya'da tutuklu olan muhalif avukat Aleksey Navalni'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklandı. Navalni, kendisini Noel Baba'ya benzetti.

Navalni Kuzey Kutbu\'na yakın hapishanede
26.12.2023 - 13:26,  Güncelleme: 13:30
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Rusya'da tutuklu olan ve 6 Aralık'tan itibaren haber alınamayan muhalif avukat Aleksey Navalni'nin Kuzey Kutbu'na yakın Yamal Yarımadası'ndaki bir hapishanede olduğu açıklandı. Navalni, teyitli sosyal medya hesabından Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel Baba'ya benzetti.

Navalni, 6 Aralık'ta tutuklu bulunduğu Rusya'da başka bir hapishaneye gönderilmiş ve avukatları Rus muhalifin yerini bilmediklerini açıklamıştı. Navalni'nin Sözcüsü Kira Yarmysh dün "Aleksey Navalni'yi bulduk. Şu anda Yamal-Nenets Özerk Bölgesi'ndeki Kharp yerleşim yerindeki IK-3'te. Avukatı bugün kendisini ziyaret etti. Aleksey iyi durumda" ifadeleriyle Navalni'nin bulunduğunu açıklamıştı.

Navalni, bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada başka bir hapishaneye naklinin 20 gün sürdüğünü belirterek "Artık Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşıyorum. Yamal'daki Kharp köyünde. En yakın kasabanın güzel adı Labytnangi'dir" dedi.

Navalni, ayrıca 23 Aralık'ta Yamal'a geldiğini ve Ocak ayına kadar kimsenin kendisini bulmasını beklemediğini vurgulayarak "Bu nedenle dün hücre kapısı açıldığında "Bir avukat sizi görmeye geldi" sözlerine çok şaşırdım. Bana beni kaybettiğinizi ve hatta bazılarınızın endişelendiğini söyledi. Desteğiniz için çok teşekkür ederim!" açıklamasını yaptı. Navalni, Kuzey Kutup Dairesi'nin içinde yaşadığını belirterek kendisini Noel baba olarak nitelendirdi.

Kaynak: DHA
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