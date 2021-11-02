Nehre girip tuttuğu timsahı önce haşladı sonra sos dökerek yedi

Vahşi doğa, her devirde olduğu gibi günümüzde de insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Meşhur "Timsah yiyen kadın" videosu, sosyal medyada yeniden gündem oldu. Söz konusu videoda göle giren kadının, gözüne kestirdiği timsahı yakalayıp boynunu kırdığı görülüyor.

RAHAT TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Milyonlarca görüntülenme alan videoda, kadının rahat tavırları gözden kaçmıyor. Profesyonelce davranan kadın, önce haşladığı timsah için ardında da sos yapıyor. Sosu timsahın üzerine döken kadın, köpeklerine ikram etmeyi de ihmal etmiyor.

İŞTAHLA YEDİĞİ GÖRÜLDÜ

Kadının timsahı haşladıktan sonra büyük bir iştahla tüketmesi de şaşkınlığa neden oldu. Uzak Doğu ülkesinde çekildiği belirtilen görüntüler Türkiye'de şaşkınlık yaratırken, bölge halkının timsahları sıklıkla tükettiği biliniyor.