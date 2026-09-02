Nepal\'de sel felaketinde can kaybı 1114\'e yükseldi, 3 bin 916 kişi kayıp

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1114'e yükseldiği, 3 bin 916 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Nepal Ulusal Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Kurumu (NDRRMA) tarafından yapılan açıklamada, 26 Ağustos'ta Rasuwa bölgesinde meydana gelen selde can kayıplarının arttığı belirtildi. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken yaşamını yitirenlerin sayısının 1114'e ulaştığı, 3 bin 916 kişiden ise halen haber alınamadığı kaydedildi.

Açıklamada, sel sularının sürüklendiği 8 farklı bölgeden cansız bedenlerin çıkarıldığı aktarıldı. Can kayıplarının Chitwan'da 348, Doğu Nawalparasi'de 217, Batı Nawalparasi'de 190, Nuwakot'ta 155, Gorkha'da 66, Dhading'de 59, Tanahun'da 38 ve Rasuwa'da 41 olduğu bildirildi. Selde 292 kişinin yaralandığı, helikopter destekli operasyonlarla 11 bin 993 kişinin tahliye edilerek kurtarıldığı ifade edildi.

Arama çalışmalarının sürdüğü bölgelerde 3 bin 916 kişinin kayıp olduğu belirtilirken, kayıplar arasında hidroelektrik santrali çalışanları ile yabancı uyrukluların da bulunduğu aktarıldı. Bölgedeki yardım ve arama operasyonlarında 21 bin 314 güvenlik personelinin görev yaptığı bildirildi.