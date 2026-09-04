Nepal'de selde tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika
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Nepal'de selde tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra sağ çıkarıldı

Nepal\'de selde tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra sağ çıkarıldı
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Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'taki selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra ordunun operasyonuyla kurtarıldı. İşçiler helikopterle Katmandu'daki hastanelere sevk edilirken sağlık durumlarının stabil olduğu, bölgede arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

NEPAL'de geçen hafta meydana gelen selin ardından hidroelektrik santrali tünelinde mahsur kalan 2 işçi, 9 gün sonra sağ kurtarıldı.

Nepal'in Rasuwa bölgesinde 26 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında yeni bir gelişme kaydedildi. Trishuli 3A Hidroelektrik Santrali projesine ait tünelde mahsur kalan 2 işçi, Nepal Ordusu ve emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla tünelden sağ çıkarıldı. Ekiplerin tünel içerisinden gelen sesleri duyması üzerine temas kurduğu ve tünel duvarını açarak işçilere ulaştığı bildirildi. Tünelden çıkarılan işçiler, helikopterle başkent Katmandu'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İşçilerin sağlık durumlarının stabil olduğu aktarıldı.

Bölgede, tünellerde mahsur kalan başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

Hidroelektrik Santrali, Doğal Afetler, Katmandu, Ağustos, Nepal, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de selde tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nepal'de selde tünelde mahsur kalan 2 işçi 9 gün sonra sağ çıkarıldı - Son Dakika
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