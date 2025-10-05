Nepal'de Sel ve Heyelan: 47 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Nepal'de Sel ve Heyelan: 47 Ölü

Nepal\'de Sel ve Heyelan: 47 Ölü
05.10.2025 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nepal'de aşırı yağışlar nedeniyle 47 kişi hayatını kaybetti, ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere sebep oldu. Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 47 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

İÇ HAT UÇUŞLARI DURDURULDU

Ülkede iç hat uçuşlarının durdurulduğu ve başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Hava Durumu, Ulaşım, Sağlık, Dünya, Nepal, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nepal'de Sel ve Heyelan: 47 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in köklü ekibinde istifa şoku Başkan hemen devreye girdi Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Trump’ın Hamas’a yanıtı Netayahu’yu şaşkına çevirdi Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor Orduya Gazze talimatı İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya’da korkutan bir deprem daha Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya'da korkutan bir deprem daha

13:07
MİT’ten PTT ve HGS sistemlerinin adını kullanan siber suç örgütüne operasyon 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
MİT'ten PTT ve HGS sistemlerinin adını kullanan siber suç örgütüne operasyon! 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
11:38
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas’ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Hamas'ın müzakere adımlarını memnuniyetle karşılıyoruz
11:33
100’ün üzerinde markaya üretim yapıyordu Türkiye’nin tekstil devi resmen iflas etti
100'ün üzerinde markaya üretim yapıyordu! Türkiye'nin tekstil devi resmen iflas etti
11:30
Ünlü oyuncu için Interpol devrede Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
Ünlü oyuncu için Interpol devrede! Cinsel saldırı suçundan kırmızı bültenle aranıyor
10:56
Türkiye’nin dev bankası Kazaklara satılıyor
Türkiye'nin dev bankası Kazaklara satılıyor
10:51
Suriye’de Esad’ın devrilmesinden sonra ilk seçim Binler sandık başına gidiyor
Suriye'de Esad'ın devrilmesinden sonra ilk seçim! Binler sandık başına gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 13:25:17. #7.11#
SON DAKİKA: Nepal'de Sel ve Heyelan: 47 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.