Nepal\'de Sel ve Heyelan: 47 Ölü

Güney Asya ülkesi Nepal'de etkili olan şiddetli yağışlar, ülkenin çeşitli bölgelerinde afetlere sebep oldu. Yetkililer, şiddetli yağışların yol açtığı sel, heyelan ve yıldırım düşmesi sonucu 47 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.
Ülkede iç hat uçuşlarının durdurulduğu ve başkent Katmandu'yu diğer bölgelere bağlayan ana yolların bir kısmının da heyelan tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldığı belirtildi.
