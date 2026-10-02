Nepal\'deki Himlung Himal çığında 15 yerel rehberin cenazesi Katmandu\'ya gönderildi

Nepal'deki Himlung Himal çığında 15 yerel rehberin cenazesi Katmandu'ya gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Derneği, Himlung Himal Dağı'nda çığ altında kalan 15 yerel personelin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Cenazeler askeri helikopterlerle Katmandu'ya sevk edilirken, son kayıp personel için operasyonun sonlandırılma aşamasına gelindiği duyuruldu.
NEPAL'deki Himlung Himal Dağı'nda tırmanış hazırlığı yapan ekibin üzerine düşen çığda yaşamını yitiren yerel dağ rehberlerinin sayısı 15'e yükseldi.
Nepal Ulusal Dağ Rehberleri Derneği, ülkenin orta kesimindeki Himlung Himal Dağı'nda hafta sonu meydana gelen çığ sonucu yürütülen arama kurtarma çalışmalarında 15 yerel personelin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi. Çığ kütlesinin, sonbahar sezonunda bölgeye gelecek yabancı kafileler için rotada ön hazırlık yürüten ekibin üzerine düştüğü belirtildi.
Dernek Başkanı Tul Singh Gurung, ulaşılan cenazelerin askeri helikopterlerle başkent Katmandu'ya sevk edildiğini açıkladı. Yetkililer, karlar altında kaldığı değerlendirilen son kayıp personele ulaşma ihtimalinin zayıfladığını, ağır kış ve arazi koşulları nedeniyle kurtarma operasyonunun sonlandırılma aşamasına geldiğini duyurdu.
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