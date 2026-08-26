Nepal ve Çin'de Heyelan: Yüzlerce Kayıp - Son Dakika
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Nepal ve Çin'de Heyelan: Yüzlerce Kayıp

Nepal ve Çin\'de Heyelan: Yüzlerce Kayıp
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Nepal ve Çin'de meydana gelen heyelan ve sellerde 291'i yabancı, 400'den fazla turist kayboldu.

Nepal ve Çin'in Tibet bölgesinde meydana gelen heyelan ve sellerde yüzlerce kişi kayboldu.Kaybolanların içinde 291'i yabancı, 400'den fazla turist de bulunuyor.En az 18 kişinin ise hayatını kaybettiği tespit edildi.Nepal'den gelen ve BBC'nin doğruladığı videolarda bir köprünün sel sularına kapıldığı ve birden fazla apartmanın da yıkıldığı görülüyor.

Nepal Dışişleri Bakanı Şişir Kanal, ilk belirlemelere göre sellere, bölgedeki bir depremin tetiklediği bir çığın yol açmış olabileceğini söyledi.Bölgede yerel saatle 08: 37'de bir deprem tespit edildiğini aktaran Kanal, 26 polis personeli, dokuz silahlı polis personeli ve 44 askeri personelin kayıp olduğunu ekledi.Bakan Kanal, kurtarma faaliyetlerini Çin'le koordinasyon içinde yürüttüklerini belirtti.Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, kayıpları bulmak için tüm imkanların seferber edilmesini emretti, bölgeye arama kurtarma ekipleri gönderdi.Sel ve heyelan, arkasında büyük bir çamur yığını bıraktı.

Bölgeyle iletişim tamamen kesilmiş durumda.BBC'ye konuşan Nepal'in başkenti Katmandu'da lojistik şirketi olan Çinli işadamı Yi Liang, selden etkilenen bölgelerde yedi TIR'ının olduğunu ve iletişim hattının kesilmesi nedeniyle hiçbirinden haber alamadığını söyledi.BBC'ye konuşan Tibetli Guan Daoşuan da 26 Ağustos sabahından beri eşine ulaşamadığını aktardı.Guan, Nepalli yetkililerin bölgeyi havadan incelemek için helikopter göndermek istediğini fakat güçlü rüzgarlar nedeniyle bunu da yapamadığını ekledi.Nepal Turizm Ofisi, kaybolan turistlerin ülkelerini şöyle açıkladı: Bölgede Türk turist olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Nepal ve Çin'de Heyelan: Yüzlerce Kayıp - Son Dakika

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