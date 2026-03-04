İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail istihbaratının bazı iletişimlerden şüphelenmesinin ardından Beyaz Saray'a başvurarak Trump'a ABD'nin İran ile gizli ateşkes görüşmeleri yürütüp yürütmediğini sorduğu iddia edildi.
Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump yönetiminin İran ile arka kapı diplomasisi yürütüp yürütmediğini öğrenmek amacıyla Washington'dan açıklama talep etti. İsrail tarafının, bazı temasların gerçekleşmiş olabileceğine dair istihbarat değerlendirmeleri üzerine ABD yönetimine doğrudan soru yönelttiği aktarıldı.
Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. ABD yönetimi, İran ile herhangi bir gizli ateşkes görüşmesi yapılmadığını açıkladı.
Haberde ayrıca İran'ın bölgesel aracı kurumlar aracılığıyla ABD'ye bazı mesajlar ilettiği, ancak Washington yönetiminin bu mesajları görmezden geldiği belirtildi.
Son Dakika › Dünya › Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor? - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.