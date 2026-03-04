Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?

Netanyahu Trump\'a hesap sordu: İran\'la gizli ateşkes mi görüşülüyor?
04.03.2026 21:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail istihbaratının bazı iletişimlerden şüphelenmesi üzerine Beyaz Saray'a başvurduğu ve ABD'nin İran ile gizli ateşkes görüşmeleri yapıp yapmadığını sorduğu iddia edildi. Axios'un haberine göre, İsrail tarafı, bazı temasların gerçekleşmiş olabileceği düşüncesiyle ABD yönetimine soru yöneltti. Ancak, Beyaz Saray bu iddiaları reddetti ve İran ile herhangi bir gizli ateşkes görüşmesi yapılmadığını açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, İsrail istihbaratının bazı iletişimlerden şüphelenmesinin ardından Beyaz Saray'a başvurarak Trump'a ABD'nin İran ile gizli ateşkes görüşmeleri yürütüp yürütmediğini sorduğu iddia edildi.

AXİOS'TAN DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Axios'un haberine göre Netanyahu, Trump yönetiminin İran ile arka kapı diplomasisi yürütüp yürütmediğini öğrenmek amacıyla Washington'dan açıklama talep etti. İsrail tarafının, bazı temasların gerçekleşmiş olabileceğine dair istihbarat değerlendirmeleri üzerine ABD yönetimine doğrudan soru yönelttiği aktarıldı.

BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA

Beyaz Saray ise söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetti. ABD yönetimi, İran ile herhangi bir gizli ateşkes görüşmesi yapılmadığını açıkladı.

İRAN'IN MESAJLARI DİKKATE BİLE ALINMADI

Haberde ayrıca İran'ın bölgesel aracı kurumlar aracılığıyla ABD'ye bazı mesajlar ilettiği, ancak Washington yönetiminin bu mesajları görmezden geldiği belirtildi.

Binyamin Netanyahu, Beyaz Saray, Orta Doğu, Politika, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor? - Son Dakika

Savaş sürerken Suriye’den dikkat çeken Türkiye kararı Savaş sürerken Suriye'den dikkat çeken Türkiye kararı
Atom Enerjisi Ajansı: İran’ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok Atom Enerjisi Ajansı: İran'ın nükleer bomba ürettiğine dair bir kanıt yok
Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik Katar: İran Devrim Muhafızlarıyla bağlantılı 2 hücreyi çökerttik
İran: Hürmüz Boğazı’nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk İran: Hürmüz Boğazı'nda uyarıları dikkate almayan 10 petrol tankerini vurduk
İran, Katar’daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu İran, Katar'daki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu
ABD’den kritik Orta Doğu adımı Sayıları 9 binden fazla ABD'den kritik Orta Doğu adımı! Sayıları 9 binden fazla

21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
21:00
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
20:40
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
Gaziantep FK-Fenerbahçe mücadelesi ışıklandırmadaki arıza nedeniyle 1 saat gecikmeli başladı
20:30
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
19:59
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk açıklama
Düşürülen füzeyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama
19:21
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama
İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 22:02:02. #.0.5#
SON DAKİKA: Netanyahu Trump'a hesap sordu: İran'la gizli ateşkes mi görüşülüyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.