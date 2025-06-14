Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" açıklamasında bulundu.

İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan çatışmalar devam ediyor. İran'ın dün gece başlattığı misilleme saldırısında İsrail'in başkenti Tel Aviv'de büyük yıkım yaşandı. Ölü ve yaralıların da olduğu saldırıların ardından İsrail de İran'a yönelik saldırıya başladı.

NETANYAHU: HER NOKTASINI VURACAĞIZ

Öte yandan İran ve İsrail liderlerinin açıklamaları da ardı ardına gelmeye devam etti. Son olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu İran ve İsrail arasındaki çatışmaların ardından yaptığı yeni açıklamada, "Çok yakında İsrail Hava Kuvvetleri'nin uçaklarını Tahran semalarında göreceksiniz. Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız" dedi.