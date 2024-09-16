Netanyahu'dan Gallant Hakkında Yalanlama - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'dan Gallant Hakkında Yalanlama

İsrail Başbakanlığı, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden alacağı iddialarını yalanladı.

16.09.2024 16:34
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(ANKARA) - İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail medyasında yer alan "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı ve yerine Tikva Hadaşa (Yeni Umut) Partisi Genel Başkanı Gideon Sa'ar'ı atamayı düşündüğü iddiaları"nın doğru olmadığı açıklamasını yaptı.

İsrail medyası, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden alarak yerine Tikva Hadaşa (Yeni Umut) Partisi Genel Başkanı Gideon Sa'ar'ı atamayı düşündüğü iddiası yer aldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, iddiaların doğru olmadığı açıklamasını yaptı. Açıklamada, Gideon Sa'ar ile görüşmeler yapıldığı haberlerinin "yanlış" olduğu bildirildi. Sa'ar da haberi yalanlarken; parti sözcüleri "Bu konuda yeni bir şey yok" açıklamasını yaptı.

Öte yandan İsrail medyasında, Sa'ar'ın savunma alanında görevlendirilmeyi talep ettiği, ancak ulusal güvenlikle ilgili bir görev yerine Dışişleri ya da Adalet Bakanlığı gibi başka görevler teklif edildiği ileri sürülmüştü. Sa'ar'ın sözcüleri, haberi yalanlayarak o dönemde, "herhangi bir müzakere yapılmadığını, dolayısıyla herhangi bir aksaklık olmadığını" belirtmişti.

İsrail kabinesi içinde Netanyahu ve Gallant gerginliği

Gallant ve Netanyahu arasındaki ilişkinin, Netanyahu'nun Mart 2023'te Gallant'ı hükümetin yargı revizyonuna yönelik eleştirileri nedeniyle görevden alacağını açıklamasından bu yana gergin olduğu belirtiliyor. Gallant, hükümet tarafından desteklenen ultra Ortodoksların askere alınmasına ilişkin bir yasa tasarısına karşı çıkmış, rehine anlaşması ve Gazze'deki Philadelphi Koridoru'nun kontrolü konusunda Netanyahu ile kamuoyu önünde ters düşmüştü. Netanyahu'nun kabine üyelerinin, aylardır Gallant'ın görevine son verilmesini beklediği dile getirilmişti.

Rehine ailelerinden Gallant'ın görevden alınacağı haberlerine tepki

Rehine ve Kayıp Aileleri Forumu, konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak, Sa'ar'ın rehine serbest bırakılması için askeri baskı kullanılması gerektiğine ilişkin söylemlerinin Hamas'a "teslim olmakla" eşdeğer olduğunu belirtti ve bunun sadece Gazze'de onlarca esirin öldürülmesine yol açacağını ifade etti.

İsrail Ulusal Birlik Başkanı Gantz'dan Netahyahu'ya eleştiri

Başbakan Benjamin Netanyahu'nun Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın yerine Gideon Sa'ar'ı getirmeye hazırlandığına dair basında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapan Ulusal Birlik Başkanı Benny Gantz, başbakanı savaşın ortasında siyasi oyunlar oynamakla eleştirdi. Gantz, "İsrail Başbakanı Hamas'a karşı kazanılan zafer, rehinelerin iadesi, Hizbullah'la savaş ve kuzeyde yaşayanların güvenli bir şekilde evlerine dönmesiyle ilgilenmek yerine, kuzeydeki büyük bir kampanya öncesinde aşağılık siyasi planlarla ve savunma bakanının değiştirilmesiyle meşgul" dedi.

Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Gallant'ın görevden alınması iddialarına destek

Çıkan haberin ardından aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, aylardır Gallant'ın görevden alınmasını talep ettiğini ve "bunu hemen yapmanın zamanının geldiğini" söyledi.

Ben Gvir, ağustos ayında Mescid-i Aksa'da sinagog inşa edilmesini de desteklediğine yönelik söylemleri nedeniyle Gallant'ın da içinde bulunduğu İsrail hükümetinden bazı isimler tarafından tepkiyle karşılandı.

Netanyahu, kabinede yapılacak değişiklik iddialarına ilişkin yarın toplantı düzenleyecek

Öte yandan Netanyahu, kabinede yapılacak değişiklik iddialarına ilişkin yarın güvenlik kurumlarının çağrısı üzerine özel bir toplantı düzenleyecek. Toplantıya, Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı, Adalet ve Stratejik İşler Bakanı katılacak.

İsrailli güvenlik yetkilileri de kabinede yapılacak değişikliklerin İsrail'e yönelik saldırıların artmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Başbakanlık, Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'dan Gallant Hakkında Yalanlama - Son Dakika

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