Netanyahu\'dan Lübnan\'a Saldırı Emri

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sanal medya hesabından yayımladığı videoda, Lübnan'a düzenledikleri saldırılar ve Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) saldırılarına ilişkin konuştu. Netanyahu, Hizbullah'la savaşta olduklarını belirterek, "Lübnan'da gaz pedalından ayağımızı çekmiyoruz. Doğru, bizi insansız hava araçlarıyla hedef alıyorlar. Bunun üzerinde çalışan özel bir ekibimiz var ve bunu da çözeceğiz. Bunun için darbeleri ve şiddetini artırmamızı gerektiriyor" ifadelerini kullandı.