Netanyahu\'dan Lübnan\'da İşgal Genişletme Talimatı

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya Lübnan'ın güneyinde işgali genişletme talimatı verdiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda yaptığı konuşma, sanal medya hesabından paylaşıldı. İsrail ordusuna Lübnan'ın güneyinde halkın zorla yerinden edildiği bölgede 'güvenlik bölgesi' adı altında işgalin genişletilmesi talimatı verdiğini belirten Netanyahu, İsrail'in kuzeyindeki durumu 'temelden değiştirmeye' kararlı olduklarını bildirdi. Netanyahu konuşmasında, hedeflerine ulaşana kadar güç ile hareket edeceklerini söyleyerek Lübnan'da saldırıların süreceğini aktardı.