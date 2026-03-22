Netanyahu: Diğer Ülkeler Harekete Geçmeli

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Arad kentinde İran misillemesinde vurulan bölgeye ziyaretinde İran'a karşı yürüttükleri saldırılara ilişkin konuştu. Netanyahu, ABD ve İsrail'in tüm dünya için çalıştığını öne sürerek, "Artık diğer ülkelerin liderlerinin de bu sürece katılma zamanı. Bazılarının bu yönde adım attığını görmekten memnunum ama daha fazlası gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdığını söyleyen Netanyahu, "Artık harekete geçme zamanı" dedi.

Netanyahu açıklamasında, İran'a düzenledikleri saldırılarda iki ana hedeflerinin olduğunu bildirdi. Bunlardan ilkinin Tahran yönetiminin nükleer ve balistik füze programını tamamen ortadan kaldırmak, diğerinin ise İran halkının rejimi devirmesi için gerekli koşulları oluşturmak olduğunu aktaran Netanyahu, "İlk hedefle ulaşma konusunda ciddi bir mesafe kaydettik. İkinci amaca da ulaşmayı umuyoruz. Başkan Trump tam olarak ne yaptığını biliyor ve ne yaparsak yapalım, birlikte ve mümkün olduğunca gizlilik içinde yapıyoruz" diye konuştu.