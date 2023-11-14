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Netanyahu'nun tehlikeli çağrısı karşılık buldu! Siviller sokak ve AVM'lerde silahlarıyla dolaşmaya başladı - Son Dakika

Netanyahu'nun tehlikeli çağrısı karşılık buldu! Siviller sokak ve AVM'lerde silahlarıyla dolaşmaya başladı

14.11.2023 07:35  - Güncelleme: 07:40

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun halka silahlanma çağrısı yapmasının ardından ülkede birçok kişi cadde ve sokaklarda uzun namlulu silahla gezmeye başladı. İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi.

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 38 gündür devam ediyor. Sokaklar çok sayıda sıcak çatışmaya sahne olurken, İsrail sokaklarında sivil halk uzun namlulu silahlarla gezmeye başladı. Son olarak İsrail'de bir alışveriş merkezinde sivillerin, uzun namlulu silahlarla dolaştığı görüldü.

KATİL NETANYAHU'DAN "SİLAHLANIN" ÇAĞRISI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sivil halkı silahlanmaya teşvik etmiş, bu çağrının ardından birçok cadde ve sokakta uzun namlulu silah taşıyan sivil görülmüştü.

Netanyahu'nun çağrısı karşılık buldu! İsrail'de siviller sokak ve AVM'lerde silahla dolaşmaya başladı

SİLAH RUHSAT BAŞVURULARI REKOR SEVİYEDE

İsrail'de 7 Ekim'den bu yana silah bulundurmak için yapılan ruhsat başvurularının sayısının 190 bini geçtiği bildirildi. İsrail'in İbranice yayın yapan ekonomi haber sitesi "Calcalist", "7 Ekim'de savaşın başladığı günden bu yana Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığını" yazdı.

Netanyahu'nun çağrısı karşılık buldu! İsrail'de siviller sokak ve AVM'lerde silahla dolaşmaya başladı

İSRAİLLİ BAKAN'DAN HALKI SİLAHLANDIRMA KAMPANYASI

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail'in Gazze'ye yönelik 38 gündür devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti. Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

Netanyahu'nun çağrısı karşılık buldu! İsrail'de siviller sokak ve AVM'lerde silahla dolaşmaya başladı

FOTOĞRAFLARI HESABINDAN PAYLAŞMIŞTI

İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı. Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Netanyahu'nun çağrısı karşılık buldu! İsrail'de siviller sokak ve AVM'lerde silahla dolaşmaya başladı
Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in paylaştığı fotoğraf.

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Son Dakika Dünya Netanyahu'nun tehlikeli çağrısı karşılık buldu! Siviller sokak ve AVM'lerde silahlarıyla dolaşmaya başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'nun tehlikeli çağrısı karşılık buldu! Siviller sokak ve AVM'lerde silahlarıyla dolaşmaya başladı - Son Dakika
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