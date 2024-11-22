Netanyahu\'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, \'ulusal güvenliği tehlikeye atmak\'

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İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein, hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, gizli belgelerin sızdırılması olayının baş şüphelisi Feldstein'ın "ulusal güvenliği tehlikeye atmak amacıyla gizli bilgileri ifşa etmekle" suçlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Feldstein hakkındaki iddianame, İsrail Askeri İstihbarat Direktörlüğünden (Aman) ham istihbarat verileri de dahil olmak üzere, son derece gizli ve hassas bilgileri doğrudan çalmak suçlamasıyla hazırlandı. Söz konusu bilgilerin "İsrail askeri sansürünün yayınlanmasını açıkça yasaklamasının ardından yabancı bir medya kuruluşu tarafından yayınlandığı" belirtildi.

BİR İSRAİLLİ İSTİHBARAT SUBAYI DA SUÇLANIYOR

Ayrıca açıklamada, "Bu eylem, sanık Eliezer Feldstein'ın bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş ve rehine durumunun ele alınışına ilişkin İsrail kamuoyundaki söylemi etkilemeyi amaçlamıştır" ifadesine yer verildi. Feldstein'a yöneltilen suçlamalar arasında, gizli bilgilerin ifşası, gizli bilgi ifşasının devlet güvenliğine zarar verme amacıyla yapılması, gizli bilgi bulundurma ve adaleti yanıltma yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, Feldstein'ın yanı sıra ismi açıklanmayan bir İsrailli istihbarat subayının da hırsızlık, gizli bilgileri ifşa etme ve adaleti yanıltmakla suçlandığı kaydedildi.