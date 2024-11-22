Netanyahu'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak' - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Netanyahu'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak'

Geniş Video İzle

Gizli belgelerin yabancı basına sızdırıldığı iddiaları üzerine İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yardımcılarından Feldstein hakkında iddianame hazırlandı. Netanyahu'nun da sızıntıyı bildiği iddia edildi.

22.11.2024 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'de "gizli belgelerin sızdırılması" olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcısı Eliezer Feldstein, hakkında düzenlenen iddianame tamamlandı.

Savcılıktan yapılan açıklamada, gizli belgelerin sızdırılması olayının baş şüphelisi Feldstein'ın "ulusal güvenliği tehlikeye atmak amacıyla gizli bilgileri ifşa etmekle" suçlandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre, Feldstein hakkındaki iddianame, İsrail Askeri İstihbarat Direktörlüğünden (Aman) ham istihbarat verileri de dahil olmak üzere, son derece gizli ve hassas bilgileri doğrudan çalmak suçlamasıyla hazırlandı. Söz konusu bilgilerin "İsrail askeri sansürünün yayınlanmasını açıkça yasaklamasının ardından yabancı bir medya kuruluşu tarafından yayınlandığı" belirtildi.

BİR İSRAİLLİ İSTİHBARAT SUBAYI DA SUÇLANIYOR

Ayrıca açıklamada, "Bu eylem, sanık Eliezer Feldstein'ın bilgisi dahilinde gerçekleştirilmiş ve rehine durumunun ele alınışına ilişkin İsrail kamuoyundaki söylemi etkilemeyi amaçlamıştır" ifadesine yer verildi. Feldstein'a yöneltilen suçlamalar arasında, gizli bilgilerin ifşası, gizli bilgi ifşasının devlet güvenliğine zarar verme amacıyla yapılması, gizli bilgi bulundurma ve adaleti yanıltma yer alıyor.

Soruşturma kapsamında, Feldstein'ın yanı sıra ismi açıklanmayan bir İsrailli istihbarat subayının da hırsızlık, gizli bilgileri ifşa etme ve adaleti yanıltmakla suçlandığı kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Söz konusu olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yardımcılarından Eliezer Feldstein'ın da bulunduğu 5 kişi gözaltına alınmıştı. Hamas'a ait olduğu öne sürülen, üstünde oynamalar yapılmış belgelerin kamuoyunu manipüle etmek amacıyla Başbakanlık Ofisince yabancı basına servis edildiği anlaşılmıştı. Yabancı basına servis edilen belgeler, Alman Bild ve İngiltere merkezli The Jewish Chronicle gazetelerinde yayınlanmıştı.

Jewish Chronicle'ın belgelere dayandırdığı haberinde, İsrail ordusunun Gazze'de ele geçirdiği öne sürülen belgelere göre, Yahya Sinvar'ın İsrailli esirlerle Mısır üzerinden Gazze dışına kaçmayı planladığı öne sürülüyordu.

Bild gazetesindeki habere göre ise, İsrail güçlerinin Gazze'de ele geçirdiği belgelerde Hamas'ın psikolojik harp taktiği olarak esir takası ve ateşkes görüşmelerini mümkün olduğunca uzatmayı planladığı aktarılıyordu.

İsrail basınında, söz konusu olayın "İsrail güvenlik teşkilatında büyük endişe ve öfkeye yol açtığı ve bunun, Netanyahu ve yakın çalışma arkadaşları ile askeri yetkililer arasında gerginliği yükselteceğinin öngörüldüğü" yorumu yapılmıştı.

Netanyahu\'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, \'ulusal güvenliği tehlikeye atmak\'

Politika, İsrail, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netanyahu'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:00 Putin’in nükleer hamlesi NATO’yu harekete geçirdi Salı günü olağanüstü toplanıyor Putin'in nükleer hamlesi NATO'yu harekete geçirdi! Salı günü olağanüstü toplanıyor
11:34 Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP’ye oy atacağım artık Belediyenin kira zammını duyan işletmeci isyan etti: HDP'ye oy atacağım artık
10:39 Erdoğan’ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi Erdoğan'ın sözleri sonrası asgari ücret tahminleri yükseldi
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
09:51 Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası Astsubay-imam ilişkisi davasında karar: 4 kişiye 13 yıl hapis cezası
16:04 Ünlü kuruluştan Türkiye’de enflasyon tahmini Ünlü kuruluştan Türkiye'de enflasyon tahmini
15:56 NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir NATO komutanından korkutan uyarı: Putin, kimyasal silahlar kullanabilir
15:55 Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor Çocuğuna sigara içiren anneye tepki yağıyor
15:54 Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’e sert tepki: Kınıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Kınıyoruz
15:53 Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü Cebinde bu madeni paralardan olan köşeyi döndü
15:52 Sergen Yalçın’dan iddialı sözler: Mike Tyson’ı üçüncü rauntta indiririm Sergen Yalçın'dan iddialı sözler: Mike Tyson'ı üçüncü rauntta indiririm
15:52 Bursa’da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı Bursa'da fırtınanın uçurduğu demir, arabaya ok gibi saplandı
15:31 İsrail Beyrut’a hava saldırısı düzenledi İsrail Beyrut'a hava saldırısı düzenledi
15:29 Samsun’da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu Samsun'da tüyler ürperten olay: Bilekleri kesilmiş ve tüfekle vurulmuş adam ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 12:14:40. #1.13#
SON DAKİKA: Netanyahu'nun yardımcısı yargılanıyor: Suçlama, 'ulusal güvenliği tehlikeye atmak' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.