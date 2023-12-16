Netanyahu, Hamas\'la müzakerelere geri dönmeyi görüşmek üzere savaş konseyini topluyor

İl ve ilçe başkanlarıyla birlikte 12 bin 750 kişi istifa etti

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Mossad Şefi David Barnea'nın Hamas ile esir takasına dair görüşmelerin yeniden başlatılmasını görüştükleri öne sürüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Hamas'la takas anlaşmasına varmayı amaçlayan müzakerelere geri dönme olasılığını tartışmak üzere bu gece savaş konseyini toplayacak.

İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde esir tutulan 3 İsraillinin askerler tarafından tehdit olarak algılandığını ve ateş açılarak öldürüldüğünü duyurmuştu. Skandal hem İsrail'de hem de dünya kamuoyunda büyük ses getirdi. Bazı esir yakınları açlık grevine başlayacaklarını duyururken, vatandaşlar ise sokaklara çıkmaya başladı. Gelişmeler sonrası İsrail, Hamas ile esir takasına devam etmek için görüşmelere yeniden başlamayı düşünmeye başladı.

MOSSAD ŞEFİ İLE KATAR BAŞBAKANI ARASINDA ESİR TAKASI ZİRVESİ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, ABD'den yayın yapan "Axios" haber sitesinin ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Şefi Barnea ve Katar Başbakanı Al Sani'nin, 15 Aralık Cuma gecesi müzakerelerin yeniden başlatılmasını görüşmek üzere Avrupa'da bir araya geldi. Haberde, söz konusu görüşmenin "sadece bir başlangıç" olduğu ve sürecin "uzun, zor ve karmaşık" olacağı ifade edildi.

Mossad Şefi David Barnea

YAŞLI VE HASTALAR SERBEST BIRAKILABİLİR

Söz konusu kaynakların iddiasına göre, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ve Mısır istihbarat şefi Abbas Kemal'in de görüşmeye dair bilgilendirildikleri ve esir takası anlaşmasına dair çabalara yardımcı oldukları aktarıldı. Muhtemel anlaşma kapsamında yaşlı erkeklerin ve önemli sağlık sorunları olanların ya da ciddi şekilde yaralanan esirlerin serbest bırakılabileceği belirtildi.

Katar Başbakanı Al Sani

NETANYAHU, SAVAŞ KONSEYİNİ TOPLUYOR

İsrailli esirlerin ailelerinin baskıları nedeniyle zor zamanlar geçiren Başbakan Binyamin Netanyahu da harekete geçti. Netanyahu, savaş konseyini bir takas anlaşmasına varmayı amaçlayan müzakerelere geri dönme olasılığını tartışmak üzere bu gece toplayacak.

İsrail Başbakanı Netanyahu, esir takası konusunu görüşmek üzere savaş konseyini topluyor.

İSRAİL'İN 3 İSRAİLLİ ESİRİ ÖLDÜRMESİ

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de dün ellerinde beyaz bayrak taşıyan İsrailli 3 esiri "yanlışlıkla" öldürdüğünü duyurmuştu. Olaya tepki gösteren birçok İsrailli ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin aileleri de ateşkes sağlanması ve görüşmelerin yeniden başlatılmasını istemişti. İsrail medyası, daha önce "savaş kabinesi"nin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefinin Katar'a gönderilmesini reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri bilgisini paylaşmıştı.

İsrail ordusunun 3 esiri yanlışlıkla öldürmesinin ardından Netanyahu'ya yönelik protesto gösterileri alevlendi.

ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı. İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı. İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek isteği reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.

Mutabakat çerçevesinde 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi. İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 787 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

450 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜ

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 118'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 450 askerinin öldürüldüğünü duyurdu. Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 289 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 24 Lübnanlı sivil, 108 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü. Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.