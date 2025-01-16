Netanyahu, Trump ve Biden\'a Teşekkür Etti

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İSRAİL Başbakanlık Ofisi, İsrail ve Hamas arasında yapılan ateşkes anlaşması için Netanyahu'nun Donald Trump ile Joe Biden'a teşekkürlerini ilettiğini belirtti.

Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Donald Trump'a ve ABD Başkanı Joe Biden'a ateşkes anlaşmasına yardımcı oldukları için teşekkür ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başbakan, seçilen Amerikan Başkanı Trump'a rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının ilerlemesine yardımcı olduğu ve İsrail'in onlarca rehine ile ailenin acılarını sona erdirmesine katkıda bulunduğu için teşekkür etti. Her iki lider, bu konuyu ve diğer önemli meseleleri görüşmek üzere yakında Washington'da bir araya gelme kararı aldı. Daha sonra Başbakan Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile de konuşarak rehinelerin serbest bırakılması anlaşmasının sağlanmasındaki yardımları için teşekkür etti" denildi.