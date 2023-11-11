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Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz - Son Dakika

Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

11.11.2023 00:57  - Güncelleme: 01:02

İsrail'in işgal altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insanlık dışı saldırılarına destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan şaşırtan bir çıkış geldi. Macron, İsrail saldırıları nedeniyle yarısı çocuk 11 binden fazla sivilin hayatını kaybettiği Gazze'deki insanlık dramına ilişkin, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan Gazze'deki insanlık dramına ilişkin 35 gün sonra dikkat çeken açıklama geldi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına arka çıkan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, şaşırtıcı bir açıklama yaparak, "Bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." dedi.

35 GÜN SONRA GERİ ADIM ATTI

Fransa'nın başkenti Paris'teki Élysée Sarayı'nda özel bir röportaj veren Macron, İsrail'in Gazze'de uyguladığı vahşete ilişkin 35 gün sonra şaşırtıcı ifadelere imza attı.

Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

"İSRAİL'İ DURMAYA ÇAĞIRIYORUZ"

2023 Paris Barış Forumu'nda Gazze'deki insanlık dramının gündeme geldiğini ve ateşkes yapılmasının gerektiğini söyleyen Macron, "Gazze'de bebekler, kadınlar, yaşlılar bombalanıp öldürülüyor. Bunun hiçbir gerekçesi ve meşruiyeti yoktur. Bu yüzden İsrail'i durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı. İsrail, 7 Ekim'den bu yana 38'i Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda olmak üzere 354'ü asker 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 506'sı çocuk, 3 bin 27'si kadın olmak üzere 11 bin 78 Filistinli öldürüldü, 27 bin 490 kişi yaralandı. Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 182 Filistinliyi öldürdü.

Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ HEDEF ALIYOR

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan'da bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Netanyahu'ya destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan 35 gün sonra çarpıcı çıkış: İsrail'i durmaya çağırıyoruz - Son Dakika
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