Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir - Son Dakika
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Dünya

Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

Netanyahu\'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylaması halinde partisi Otzma Yehudit'tin koalisyondan ayrılacağını açıkladı.

17.01.2025 00:10
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İsrail'de aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının oylanarak yürürlüğe girmesi durumunda hükümetten çekileceğini açıkladı.

PARTİSİNİ HÜKÜMETTEN ÇEKECEK

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, yaptığı basın açıklamasında, yarın daraltılmış güvenlik kabinesinde oylanacak ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi halinde liderliğini yaptığını Yahudi Gücü Partisi'ni hükümetten çekeceğini duyurdu.

Ben-Gvir, "Bu pervasız anlaşma onaylanır ve uygulanırsa, Yahudi Gücü Partisi hükümetin bir parçası olmayacak ve hükümetten çekilecektir." ifadesini kullandı.

Bakan Ben-Gvir, daha önce koalisyonun diğer aşırı sağcı ismi Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i de Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engellemek için işbirliğine davet etmişti.

KABİNE YARIN TOPLANACAK

İsrail'de daraltılmış güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına ilişkin ihtilafların giderilmesinin ardından anlaşmayı onaylamak için yarın toplanacağı bildirilmişti.

İsrail Meclisinde, 7 sandalyeye sahip olan Smotrich'in Dini Siyonizm Partisi ile 6 sandalyeye sahip Ben-Gvir'in Yahudi Gücü Partisi işbirliği yapmaları durumunda hükümeti düşürmeye yetecek çoğunluğa erişebiliyor.

İsrail siyasi sistemine göre, hükümetin en az 61 milletvekiline sahip olması gerekiyor ve mevcut hükümet Meclisteki 120 sandalyenin 68'ine sahip.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Akın:
    siz girin birbirinize de bari rahat etsin dünya 20 1 Yanıtla
  • monşer null:
    Hiç Birşey Olmaz Zalim Dünya 11 1 Yanıtla
  • mustafa dabak:
    Umarım bir daha toplanamazlar. 5 1 Yanıtla
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