Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Netflix\'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
20.06.2025 16:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Netflix'in popüler dizisi Million Dollar Beach House'un tanınmış ismi Sara Burack, Hamptons'da bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve yaşamını yitirdi. 40 yaşındaki Burack, Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu ve kurtarılamadı. Olayın ardından polis, kazaya karışan aracı ve sürücüyü bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

Netflix'te yayınlanan Million Dollar Beach House adlı dizinin ünlü ismi Sara Burack, ABD'nin Hamptons bölgesinde bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayın ardından polis, aracı kullanan kişiyi bulmak için geniş çaplı bir arama başlattı.

40 yaşındaki Burack, Perşembe günü öğleden sonra Hampton Bays yolunda baygın halde bulundu. Yetkililer hemen olay yerine gelerek müdahale etti ancak Burack kurtarılamadı. Polis, kazaya karışan aracın ne tür bir araç olduğunu ve sürücünün kimliğini henüz belirleyemedi.

Sara Burack, Manhattan ve Hamptons'ta lüks evler satan Nest Seekers International adlı emlak şirketinde uzun süre çalışmış bir emlak danışmanıydı. Yaklaşık bir yıl önce firmadan ayrılmış olsa da, firma ile bağlarını koparmamıştı.

Nest Seekers'ın Hamptons bölge müdürü Geoff Gifkins, "Ailesi ve yakın arkadaşları için çok büyük bir kayıp. Onların yanında olduğumuzu belirtmek isterim," dedi.

Bir yakın arkadaşı ve emlak danışmanı Paulette Corsair ise Sara'yı, yardımsever ve iyi kalpli biri olarak tanımladı. "Sara, insanlara gerçekten değer veren, çalışkan ve sevilen biriydi," diye konuştu.

Sara Burack, daha önce ailesinin ticari inşaat işinde çalıştıktan sonra emlak sektörüne geçmişti. Yazlık evlerde yöneticilik yaptığı dönemde gayrimenkule ilgisi arttı ve sonrasında lüks evlerin satışına yöneldi.

Million Dollar Beach House dizisinde, genç ve hırslı emlak danışmanlarının Hamptons'taki lüks evleri satmak için verdikleri mücadele anlatılıyordu. Sara, bu programda izleyicilere zengin ve gösterişli yaşam tarzını tanıtmıştı.

Dizi Netflix sitesinde şöyle tanımlanıyor: "Rekabet çok sert ve drama çok fazla. Genç emlakçılar, Hamptons'taki yüksek fiyatlı evler için büyük mücadele veriyor."

Sara Burack, Hamptons'ta yaz sezonunun, polo maçlarının ve yat hayatının da ekrana getirildiği programın izleyiciler tarafından çok sevildiğini belirtmişti.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor ve kazaya karışan aracı arıyor. Yetkililer, sorumluların yakalanması için çalışmalarını devam ettiriyor.

Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Hamptons, Otomobil, Magazin, 3-sayfa, Polis, Emlak, Yaşam, Dünya, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Dünya Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bayram Izgoren:
    rahmetli cinli gibi 3 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    güzel kadın yazık olmuş 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı Kamyon yemek yiyen işçilerin arasında daldı
Bu adam 37 yaşında Lionel Messi’den Porto’ya şık frikik Bu adam 37 yaşında! Lionel Messi'den Porto'ya şık frikik
Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı Sokak ortasında eşine tekme ve yumrukla saldırdı
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi 9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, ’Sarallar’ davasında tahliye edildi Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak, 'Sarallar' davasında tahliye edildi
Altın yatırımcısı şokta Bir haftada yüzde 2’den fazla değer kaybı var Altın yatırımcısı şokta! Bir haftada yüzde 2'den fazla değer kaybı var
Kıskançlık iddiaları gündemdeydi Sinem Ünsal son noktayı koydu Kıskançlık iddiaları gündemdeydi! Sinem Ünsal son noktayı koydu
Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı Ordu yol çalışmasında kepçeye takıldı, hemen incelemeye alındı
İsrail-İran savaşı devam ederken PKK’da dil değişti İsrail-İran savaşı devam ederken PKK'da dil değişti
Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı Sessizliğini bozdu, yaşadığı sağlık mücadelesini ilk kez paylaştı

07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2’si ağır 12 yaralı
Yolcu otobüsü tıra arkadan çarptı: 2'si ağır 12 yaralı
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
00:22
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
Hastanede tedavi gören Nihal Candan hayatını kaybetti
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
11:35
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
11:33
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
11:32
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
11:18
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti
İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
11:11
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
11:09
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
10:52
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip
Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 09:01:12. #7.13#
SON DAKİKA: Netflix'in ünlü ismi , otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.