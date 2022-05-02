Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir? - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir?

02.05.2022 14:15
Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir?

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin neredeyse yarısı yatak çarşaflarını dört aydan önce yıkamıyor; bazıları için bu süre çok daha uzun bile olabiliyor.

İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre bekar erkeklerin neredeyse yarısı yatak çarşaflarını dört aydan önce yıkamıyor; bazıları için bu süre çok daha uzun bile olabiliyor. Uzmanlara göre bu, hijyen ve sağlıklı bir uyku için yeterli değil. Peki yatak çarşafları ne sıklıkta değiştirilmeli?

İngiltere'de 2 bin 250 yetişkinin katıldığı bir ankette bekar erkeklerin yüzde 12'si çarşaflarını akıllarına ne zaman gelirse o zaman yıkadığını belirtiyor.

Kadınlarda bu oranlar daha yüksek. İngiliz bir yatak şirketinin verilerine göre bekar kadınların yüzde 62'si çarşaflarını iki haftada bir; çiftlerse üç haftada bir değiştirdiğini söylüyor.

Çarşaflarımızı ne zaman ve neden değiştirmemiz gerekiyor?

BBC'ye konuşan Psikolog, Nörobilimci ve Uyku Uzmanı Dr. Lindsay Browning, çarşaflarımızı haftada bir kez veya en fazla iki haftada bir değiştirmemiz gerektiğini söylüyor.

Bunda en önemli gerekçeyse hijyen. Havaların ısınmaya başlamasıyla gece terlemeleri de artıyor.

Dr. Browning: "Çarşafların teri emmesi hem kötü kokuya hem de gözeneklerinin tıkanmasına neden oluyor." diyor.

Dr. Browning uykumuzu almamız için serin hissetmemiz gerektiğini ve bunun hava akımının sağlanmasıyla mümkün olduğunu belirtiyor.

Hava akımını sadece ter değil, uyku sırasında vücudumuzdan dökülen ölü deri hücreleri de engelleyebiliyor.

Dr. Browning: "Çarşaflarınızı yeterince yıkamazsanız ölü hücreler bu dokuların içinde birikmeye başlar." diyor.

Biriken ölü hücreler, bu hücrelerle beslenen akarların çoğalmasına zemin hazırlıyor ve bu da rahatsızlıklara ve ciltte alerjilere neden olabiliyor.

Mevsime göre değişir mi?

Dr. Browning, kış aylarında sıklığın azalmasının tolare edilebileceğini ancak çarşafları haftada bir değiştirme sıklığının ideal olduğunu belirtiyor.

Kış aylarında daha az terlesek bile ölü deri hücrelerimizi vücudumuzdan atmaya devam ediyoruz, bu yüzden iki haftada bir sıklık bile yeterli olmayabiliyor.

Dr. Browning, yatağa hâlâ görece kirli ellerle ve aynı kirli nefesle girdiğimizi hatırlatıyor.

Gece duş aldığı için çarşaflarının kirlenmediğini savunan ve bu nedenle çarşaflarını düzenli değiştirmeyen insanlar da var.

Ancak Dr. Browning yaz aylarının yaklaşmasıyla bahar nezlesi ve polen alerjilerinin tetiklendiğini belirtiyor:

"Çarşaflarınızı düzenli yıkamanız önemli çünkü bu alerjenler yatakta da sizi rahatsız etmeye devam edecek ve burnunuzun kapanmasına neden olacaktır."

Uykusuzluğu besliyor

Pizuna Linens adlı ev tekstili şirketinin araştırmasına göre, insanların yüzde 67'si çarşaflarını unuttuğu için değiştirmediğini söylüyor. Yüzde 35'i kirli çarşaflardan rahatsız olmadığı, yüzde 22'si ise değiştirecek bir yatak takımı olmadığını belirtiyor. Nevresim takımlarının sık sık yıkanması gerektiğine inanmadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 38.

Dr. Browning, yatak odalarımızda mutlu ve güvende hissetmemizin önemli olduğunu belirtiyor ve uykusuzluk sorununun kirli çarşaflardan beslendiğini şöyle açıklıyor:

"Çarşaflarınız kirliyse, kokuyorsa, yatağınızda olma isteğiniz de azalıyor.

"Yatağa girdiğimizde huzurlu hissediyorsak, temiz yatak kokusu sakin ve mutlu hissetmemize yardımcı olur."

Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir?
Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir?
Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir?
YORUMLAR
500
İngiltere'de Ramazan Bayramı İngiltere'de Ramazan Bayramı 10 Numara'nın önünde Ukrayna'ya destek gösterisi 10 Numara'nın önünde Ukrayna'ya destek gösterisi

England, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir? - Son Dakika

BBC

Son Dakika
14:01 Üzerine televizyon düşen 2 yaşındaki Kumsal yaşamını yitirdi
14:00 Şaşkınlık yaratan hırsızlık yöntemi! Pis işleri için küçük çocuğu böyle kullandılar
13:58 Apartman boşluğuna düşen hırsız kendini dövmeye başladı!
13:57 Bakan Bilgin, milyonları hayal kırıklığına uğrattı! "1 Mayıs'ta emekliye ek zammı açıklayacağım" sözlerinin altı boşmuş
13:06 İki gündür kayıp olarak aranan 15 yaşındaki Erva geri döndü, Fatma'yı arama çalışmaları devam ediyor
13:05 Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan seslendi! Askıda fatura çağrısında bulundu
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 14:21:51. #1.13#
SON DAKİKA: Nevresim ve çarşaflarımızı ne sıklıkta değiştirmemiz gerekir? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement