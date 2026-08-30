New Jersey'de Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 9 Yaralı
Trenton'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
ABD'nin New Jersey eyaletindeki Trenton kentinde saat 00.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi. Trenton polisi, saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 kişinin de yaralandığı açıkladı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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