ABD'deki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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ABD'deki silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı

16.05.2023 21:40

Amerika Birleşik Devletleri'nin, New Mexico eyaletinde 18 yaşındaki bir adam, rastgele ateş açarak 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı bir saldırı gerçekleştirdi. Polis, saldırganı ölü olarak bulundu.

Farmington Polis Şefi Steve Hebbe basın açıklamasında, bir silahlı saldırganın etrafa rastgele ateş açarak 3 sivilin ölmesine 4 kişinin yaralanmasına sebep olduğunu belirtti.

Hebbe, olaya müdahale eden iki polisin de yaralandığı olayda saldırganın ölü ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının biri yarı otomatik olmak üzere 3 silahla bir süre sokaklarda yürüyerek önüne gelen "ev, araba ve insan" her şeye ateş açtığını ifade etti.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Farmington polisi, 18 yaşındaki saldırganın kimliği hakkında bilgi vermezken, saldırının sebebiyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham yaptığı açıklamada, kurbanların aileleri için dua ettiğini ve 'silahlı şiddetin, ülkedeki insanları nasıl yok ettiğini bir kez daha hatırlattığını' belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, New Mexico, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

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