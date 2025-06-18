New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander Gözaltına Alındı - Son Dakika
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New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander Gözaltına Alındı

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18.06.2025 16:38  Güncelleme: 16:45
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New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander Gözaltına Alındı
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New York Belediyesi Başkan adayı Brad Lander, ICE yetkililerinin bir göçmen sanığına yaptığı muameleye müdahale etmeye çalışırken gözaltına alındı. Gözaltı süresi yaklaşık 5 saat sürdü ve Lander, suçlamaları reddetti.

(ANKARA)- New York Belediyesi Başkan adayı ve şehir denetçisi Brad Lander, federal göçmenlik mahkemesinde, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Teşkilatı (ICE) federal yetkilileri tarafından çıkartılan bir göçmen sanığa yapılan muameleye engel olmaya çalıştığı sırada, "memurların görevine engel olma" gerekçesiyle gözaltına alındı. Yaklaşık 5 saat gözaltında tutulan Lander, serbest bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmen politikalarına muhalif olan ve bir süredir 26 Federal Plaza göçmenlik mahkemesinde göçmen davalarını izleyen New York Belediyesi Başkan adayı ve şehir denetçisi Brad Lander, kötü muamele gören ve dava sonrasında ICE yetkilileri tarafından alınıp götürüleceğini bilmeyen sanıklara yardımcı olmak adına çalışmalar yaptı.

Eşi Meg Barnette, Lander'in sosyal medya hesabından, eşinin, yüzü maskeli ICE yetkilileri tarafından götürülen bir sanığa yardımcı olmaya çalışırken gözaltına alındığı görüntüleri yayınladı. Görüntülerde Lander'ın, gözaltına alınırken, "ABD vatandaşlarını tutuklama yetkiniz yok" dediği duyuldu. Meg Barnette, görüntülerde, Brad Lander'ın, Edgardo adında bir göçmen sanığın, maskeli ICE yetkilileri tarafından tutuklanmasına engel olmaya çalıştığını ifade etti.

"Memurların görevine engel olma" gerekçesiyle gözaltına alınan ve yaklaşık 5 saat gözaltında tutulan Lander, serbest kaldıktan sonra yaptığı basın açıklamasında, hakkındaki suçlamayı reddetti.

Gözaltına alınan göçmenler hakkındaki endişelerini aktaran Lander, ABD Başkanı Donald Trump'ın hukukun üstünlüğünü yok etmesine, insanları adil yargılanma hakkından mahrum bırakmasına ve ABD'yi uluslararası hukuk çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeyen bir ülke haline getirmesine izin vermeyeceklerini söyledi. Lander, "Anayasal demokrasinin yıkımına sessiz kalmayacağız" dedi.

New York Valisi Hochul: "Biz bundan daha iyi bir ülkeyiz"

Basın açıklaması sırasında Lander'ın yanında olan New York Valisi Kathy Hochul, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"New York ve ülkemiz için üzücü bir gün. Video şok edici. Hemen buraya gelip nerede olduklarını kontrol etmem ve müdahale etmek için elimden geleni yapmam gerektiğini biliyordum. Biz bundan daha iyi bir ülkeyiz. Yaşadığımız şeyden çok daha iyi bir ülkeyiz. Burası New York. Burası New York, göçmenlerin ülkesi. Onlarla gurur duyuyoruz. Dokuzuncu kattaki koridorda arkadaşımın nerede olduğunu öğrenmek için beklerken, güvenlikte ve diğer yerlerde çalışan konuştuğum hemen hemen herkes başka ülkelerden geliyordu. Onlar da göçmen. Bunu unutmayın."

Gözaltındakilerin yüzde 43,7'sinin sabıka kaydı yok

1989 yılında Syracuse Üniversitesi'nde kurulmuş veri toplama, veri araştırma ve veri dağıtım kuruluşu olan Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) verilerine göre, şu anda ICE federal yetkililerin gözaltında tuttuğu kişilerin, yüzde 43,7'sinin sabıka kaydı yok.

Trump yönetime geldiğinde yaptığı ilk şeylerden biri olan göçmenleri sınır dışı etmek ve ICE ile ABD Gümrük ve Sınır Koruması (CBP) personel sayılarını arttırmaya ilişkin yaptırımlarına vatandaşların tepkileri sürüyor.

Los Angeles'ta çıkan büyük çaplı protestolardan sonra, sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. New York'ta da Trump'ın bu sert politikalarını protesto eden 86 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Politika, New York, Göçmen, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya New York Belediye Başkan Adayı Brad Lander Gözaltına Alındı - Son Dakika

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