New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi

08.10.2022 08:55

New York Belediye Başkanı Eric Adams, kente on binlerce kaçak göçmenin girmesinin ardından olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Yapılan duyuruda New York'un ana barınma sistemindeki insan sayısı 61 bini aştığı ifade edilerek, federal hükümet ve eyalete finansman çağrısında bulunuldu.

ABD'nin en önemli şehirlerinden biri olan New York'ta Belediye Başkanı Eric Adams düzenlediği basın toplantısı ile olağanüstü hal ilan ettiklerini duyurdu. Adams, kararın New York eyaletinde kaçak göçmenlerin sayısındaki hızlı artış nedeniyle alındığını açıkladı. Ayrıca "yasa dışı göçmen akınıyla baş edebilmek için" şehirde mevcut arazi kullanım şartlarını askıya alındı.

SÖMÜRÜLDÜKLERİNİ ÖNE SÜRDÜ

Adams, "kızgın" olduğunu belirttiği konuşmasında, Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi valileri hedef alarak, "New York'un merhametinin başkaları tarafından sömürüldüğünü ve insani krizin Amerikan siyasi dinamikleri tarafından hızlandırıldığını" ifade etti.

GÖÇMENLERE GEMİDE BAKACAKLAR

Ocak ayında göreve başlayan Demokrat Başkan Adams, şehrin Manhattan'ın hemen dışındaki Doğu Nehri'ndeki Randalls Adası'nda bir çadır kabul merkezi inşa etme planları olduğunu ve yeni gelen kaçak göçmenleri bir gemide barındırmak için yolcu gemisi şirketleriyle de görüştüklerini açıkladı.

17 BİNDEN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN GELDİ

Belediye Başkanı, New York'ta geçici kiralanan 42 otelin dışında, barınaklarda kalan insan sayısının 61 bine ulaştığını, bunlardan 20 bininin çocuklardan oluştuğunu ve son dönemde 17 binden fazla kaçak göçmenin haber verilmeden şehre otobüslerle getirilip bırakıldığını söyledi.

KALABALIK EYALETLER GÖÇMENLERİ BAŞKA KENTLERE GÖNDERİYOR

Göçmen akınının altından kalkılamayacak bir yük getirdiğini ve mali yılın sonunda bu insanların, barınma, sağlık, gıda benzeri giderler için bir milyar dolar harcanmış olacağını belirten Adams, kiliseler ve sivil toplum kuruluşlarına bu yükün paylaşımı için yardım çağrısında bulundu. New York'ta 50 bin civarında evsizin yaşadığı barınaklar, son birkaç aydır sınır bölgelerinden gönderilen kaçak göçmenlerle tamamen dolmuş, bazı sığınmacılar boş oteller ve kamplara yerleştirilmişti. Adams, daha önce sığınmacılar için 23 acil durum barınağı açtığını ve bunlara 38 adet daha eklenmesini düşündüğünü bildirmişti.

ABD'ye giren kaçak göçmenler, sınır polisi tarafından kayıtları yapılarak otobüslerle barınaklara götürülüyor. İşlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, kendilerine bildirilen mahkeme tarihine kadar ABD içinde istediği yere gitmekte serbest bırakılıyor.

Texas ve Florida gibi Cumhuriyetçi eyaletler, göçmen yükünü tek başlarına kaldıramayacakları şikayetiyle kaçak göçmenlerin bir kısmını başkent Washington, New York, Massachusetts gibi Demokratların çoğunlukta olduğu eyaletlere gönderiyor.

ÖZDAĞ'DAN YORUM GECİKMEDİ

Türkiye'den bu karara ilk yorum Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi. Özdağ, "Newyork Belediye başkanı Newyork'a yılda 1 milyar dolara mal olan mülteci sorunu karşısında olağanüstü hal ilan etti. Türkiye 100 milyar dolardan fazla harcadı. Ekonomik kriz ağırlaştı. Hala harcamaya devam edeceğiz diyorlar. Zafer gelecek. Sığınmacılar gidecek." dedi.

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Son Dakika Dünya New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: New York'ta on binlerce kaçak göçmenin kente girmesi sonucu olağanüstü hal ilan edildi - Son Dakika
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